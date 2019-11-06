Пожилого российского предпринимателя судят в Германии за промышленный шпионаж

...Неужели правда? А почему бы, собственно, и нет - можно подумать, что "охота за технологиями" ушла в прошлое, или что пожилой человек не может участвовать в "спецоперациях"! Россиянин, проживающий в Южной Германии, предстанет перед судом Гамбурга. 69-летнего предпринимателя обвиняют в том, что он поставлял в Москву станки и химические реактивы для производства ракет, пишет Die Welt.

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Мужчина уже 25 лет проживает в Германии. По данным следствия, он якобы договорился с оружейной компанией в Москве на поставку 15 кг декаборана, который применяется для производства ракетного топлива и взрывчатых материалов. 1,5 кг этого вещества он перевез в своем багаже при перелете из Франкфурта в Москву, еще 3 кг вещества он отправил в Москву в трех обычных посылках.

Немецкие следователи также узнали, что с 2014 по 2018 год мужчина поставил в Россию несколько станков, с помощью которых можно производить детали для ракет. Общий объем поставок составил свыше 1,8 млн евро, уточняет СМИ.

Как к этому относиться?

Ну, во-первых — вся эта история может быть как откровенным поклепом на пожилого россиянина, так и абсолютной правдой. Истины мы можем никогда и не узнать. Вполне вероятно, что спецслужбы двух стран как-нибудь "между собой договорятся", если дело нечисто - или возникнет грандиозный скандал с разоблачением немецкого правосудия российской пропагандой. Поживем-увидим.

Во-вторых, сам факт "охоты за технологиями двойного назначения", "военно-промышленными секретами НИОКР" - естественно, никуда не делся. Делается это и странами НАТО, и Россией, и Китаем, и другими крепящими "щиты своих родин" государствами...

А в-третьих - ну, вполне представимо, что пожилой человек (да еще и предприниматель!) втянут в какие-то секретные комбинации спецслужб. Даже если и не было такого - то вполне могло быть. Быть может, спустя годы, мы узнаем о нем как о доблестном российском разведчике, внесшем решающий вклад в укрепление обороноспособности Родины.



Так что не надо всплескивать руками в ужасе. И, кстати, напомним некоторые актуальные "шпионские истории" с упоминаниями втянутых в них людей пожилого возраста:

По инф. rosbalt.ru

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