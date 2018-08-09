Поздние дети знаменитостей: Ричард Гир в роли папы и Алла Пугачева в роли мамы

Информационные сводки радуют нас сенсационными новостями, когда родителями становятся известные люди в возрасте, который еще полвека назад иначе как старческим не называли. Так, в семье голливудской звезды Ричарда Гира ожидается прибавление. Весной актёр женился на 35-летней Алехандре Сильва и сейчас она беременна. Для 68-летнего Ричарда Гира это третий брак и у обоих супругов это будет второй ребёнок, так как у них уже есть дети от прошлых союзов.

Познакомились супруги много лет назад, Гир был знаком со строительным магнатом — отцом Алехандры. Когда они впервые увиделись, ей было 17 лет и друга семьи она называла просто дядей Ричардом. Их отношения стали стремительно развиваться после развода Алехандры с первым мужем и Гир, как настоящий друг во всем её поддерживал. Теперь же счастливые влюбленные с нетерпением ждут ребёнка. На данный момент пара решает в какой стране рожать малыша, в Америке или Испании. Знаменитости на всех светских мероприятиях появляются только вместе и стараются во всем друг другу помогать. Большая разница в возрасте — 33 года их не пугает и они выглядят вполне счастливой парой.

Разница в возрасте — любви не помеха. В качестве примера можно взять всем известную 69-летнюю Аллу Пугачёву. Она также счастлива в браке с Максимом Галкиным, который младше неё на 27 лет. Алла Борисовна имеет взрослую дочь и очаровательных двойняшек, рожденных суррогатной матерью. О чём думают знаменитости в таком возрасте? Не поздно ли им заводить детей? Ведь детям нужна любовь и внимание. Смогут ли престарелые родители обеспечить их всем необходимым? Хотя Ричард Гир далеко не бедный человек, а Пугачева даёт 45-минутные концерты, стоимостью от 20 миллионов рублей. Со своей стороны они стараются сделать все возможное для счастья своих наследников. Но детям прежде всего нужны родители, а затем уже достаток. Поэтому мамам и папам, в солидном возрасте, необходимо беречь свое здоровье, чтобы как можно дольше наслаждаться общением с детьми. Будем надеяться, что это им удаётся. Не так ли?

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