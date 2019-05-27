«Пособники» террористов: как мошенники обманывают людей в интернете?

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В американской части всемирной паутины появилась новая схема мошенничества, о которой лучше узнать заранее. Злоумышленники стали вымогать деньги у обычных пользователей, притворяясь сотрудниками американских правоохранительных органов, которые обвиняют своих жертв в пособничестве террористам.
Пользователи мессенджера Facebook и других приложений стали жертвой нового мошенничества, которым уже активно занялось министерство внутренних дел США.
Схема действий преступников довольно простая, но многоступенчатая, причём каких-либо хакерских познаний она не требует. Сначала злоумышленники налаживают контакт с жертвой, выпрашивая у неё небольшую сумму денег. Здесь выступают уже привычные жалобы на трудное финансовое состояние, намёки на романтические отношения и так далее.
Уже после того как жертва отдаёт незначительную сумму, к ней обращается другой мошенник, который по телефону представляется сотрудником правоохранительных органов. Он пытается убедить человека, что тот пожертвовал деньги террористам: «Аль-Каиде» или ИГ (обе организации запрещены в РФ).
Жертва, очевидно, пугается возможных последствий, но лже-полицейский предлагает помощь. Якобы «по закону» у жертвы есть право на адвоката, так что теперь с человеком связывается лже-юрист. Он уже и просит у жертвы 1000 долларов авансом за свои услуги.
Эта схема работает очень хорошо, ведь жертвы пугаются совершенного ими «преступления», так что они готовы отдать деньги, лишь бы спастись от «наказания». Сами мошенники используют реальные правительственные номера, чтобы ещё сильнее втереться в доверие к своим жертвам.
В министерстве внутренних дел США напомнили, что сотрудники правоохранительных органов никогда не попросят человека заплатить штраф по телефону. К тому же любой такой звонок всегда можно проверить, если просто позвонить в соответствующий орган власти и спросить про имя «сотрудника», с которым вы только что общались.
Такие методы воздействия на людей называются социальной инженерией. Преступники очень часто пользуются этими способами, вычисляя человеческие слабости, которые позволяют им достичь желаемого результата.
Помните, что все методы преступников очень похожи. Нередко они пользуются рассылкой по SMS, социальными сетями или электронной почтой. Сообщения могут исходить как от неизвестных отправителей, так и от ваших друзей, которых могут взломать. Здесь, в первую очередь, очень важно помнить о любых незнакомых ссылках в сообщениях: открывать такие адреса не стоит в любом случае, ведь именно такие «заразные» ссылки нередко устанавливают на гаджеты опасные вирусы.
- Подобным методом пользовались мошенники, которые ещё в прошлом году атаковали любителей «взрослых» сайтов. Мошенники шантажировали пользователей, угрожая разослать видео с их веб-камеры, которое было снято во время посещения порносайта.
- При этом преступники уже имели на руках пароль своей жертвы, что ещё сильнее развязывало им руки. Мошенники сообщали своим жертвам о том, что они знают их пароль, из-за чего люди ещё больше пугались возможностей киберпреступников.
Впрочем, бояться их явно не стоит – преступники только этого и ждут. Зато знать об их возможностях и хитростях надо! Порой преступники могут пытаться сыграть на жажде наживы, жалости или даже стремлении к справедливости. Так, недавно мошенники обманули старушку, представившись сотрудниками правоохранительных органов. Они заявили, что в результате покупки некачественных препаратов женщине якобы положена денежная компенсация в размере 580 тысяч рублей.
Конечно, за доставку денег надо было заплатить огромную сумму – 116 тысяч рублей, которые якобы вернут вместе с компенсацией. Пенсионерка даже взяла кредит, чтобы перевести всю сумму мошенникам, но свои деньги назад она так и не получила.
Очень часто мошенники используют те или иные способы обмана, связанные с банковской системой. Самый простой способ заключается в «выманивании» данных банковской карты жертвы. Недавно таких аферистов поймали московские полицейские. Мошенники рассылали москвичам SMS c текстом «Ваша карта заблокирована» и указывали телефонный номер, на который нужно перезвонить для ее разблокировки. В ходе телефонного разговора преступники узнавали у владельцев карт их персональные данные, а потом снимали деньги с чужих счетов.
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