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После выхода на пенсию освещать свою будничную жизнь решила блогер Ирина из Красноярского края
Наталья ЛАНИНА   
23 Мая 2019 г.
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Чем заняться после выхода на пенсию? Блогер Ирина решила, что будет освещать свою жизнь. Делает она это на платформе YouTube. Здесь блогер ведет свой канал, который называется "Будни пенсионерки в селе".

Здесь блогер ведет свой канал, который называется "Будни пенсионерки в селе".

В самом первом ролике Ирина знакомит зрителей со своим двором.

Показана очень ухоженная территория, яркими красками здесь цветут цветы, которые заботливо высажены в разного вида клумбы. По словам Ирины, цветов сейчас мало, обычно она засаживает больше, и в ее планах перейти на многолетки. Уделила внимание блогер высаженным овощным культурам, показала малину, вишню, ранетку и сирень. Вместе со зрителями заглянула в теплицу с огурцами, отметила, что плоды уже нужно снимать и заниматься засолкой. Дальше была теплица с помидорами. Отклики на ролик зрители оставили положительные, многими людьми отмечалась аккуратность хозяйки.

Какие моменты еще демонстрирует из своей жизни Ирина? Водяных черепашек, поездку к племяннице, сельскую больницу, приготовление салата внуками-мальчишками, блюда в собственном исполнении, заготовки и многое другое. Обычно видео делится на несколько частей, например: "Достал снег// пирог// котлеты", "Копали огород// Жарили шашлыки// Качались на качели// Провожала детей" или "Моя стряпня//Болталка//Просто разговоры о том о сём".

Конечно, всегда интересно узнать что-нибудь об авторе блога. И Ирина предоставляет зрителям такую возможность.

В своем видео она рассказала, что родилась в поселке Момотово Казачинского района Красноярского края, описала, какая жизнь была на этой территории раньше. Вспомнила свою маму Дусю, которая отлично умела шить и вязать, отца, который возил лес, свое детство и поездки в другие города. Далее Ирина рассказала о замужестве, появлении детей, их учебе, переездах, месте, где сейчас проживает с мужем. Была упомянута трудовая деятельность. Блогер работала продавцом, бухгалтером в больнице. Сейчас Ирина домохозяйка. На жизнь она не сетует, все у нее складывается хорошо, только отмечет, что капитал как-то накопить не получилось и попутешествовать тоже.

В одном из роликов Ирина рассказывает куда и на что была потрачена пенсия. Актуальная тема для людей старшего поколения, стоит посмотреть видео.

Для закупок семья ездила в Красноярск. Приобрели пенсионеры разные мясные продукты, печенье, конфеты, подарки внукам, кое-что из одежды. Ирина отметила, что сразу покупки делать выгоднее. Когда показывала приобретенные товары, сравнивала цены в Красноярске и у них в селе. Отметила, что были потрачены обе пенсии (ее и мужа) и деньги теперь остались только на мелкие расходы.

А здесь интересная находка из сферы рукоделья - массажные перчатки.

Но сначала блогер поговорила о приготовлении текущих блюд, представила кошку Ульяну, ждущую потомство, и показала фотографии любимых внуков.

Итак, перчатки. Их нужно было сделать по заданию в детский садик. Блогер для вдохновения и понимания процесса, конечно, воспользовалась интернетом. Перчатки в итоге получились. Для ладошек была отдельно вывязана из "шершавых" ниток и затем пришита пуговицами к самим варежкам площадка. Еще появилась после творческих усилий варежка просто с пуговицами на ладошке.

Вот такие обычные житейские темы можно увидеть на канале блогера Ирины. Благодаря им с головой окунешься в простую жизнь сельского человека. Отличая хозяйка и очень приветливый человек словно проводит время где-то рядышком. И заглянуть к ней хочется еще не раз.

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