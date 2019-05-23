После выхода на пенсию освещать свою будничную жизнь решила блогер Ирина из Красноярского края

Чем заняться после выхода на пенсию? Блогер Ирина решила, что будет освещать свою жизнь. Делает она это на платформе YouTube. Здесь блогер ведет свой канал, который называется "Будни пенсионерки в селе".
В самом первом ролике Ирина знакомит зрителей со своим двором.
Показана очень ухоженная территория, яркими красками здесь цветут цветы, которые заботливо высажены в разного вида клумбы. По словам Ирины, цветов сейчас мало, обычно она засаживает больше, и в ее планах перейти на многолетки. Уделила внимание блогер высаженным овощным культурам, показала малину, вишню, ранетку и сирень. Вместе со зрителями заглянула в теплицу с огурцами, отметила, что плоды уже нужно снимать и заниматься засолкой. Дальше была теплица с помидорами. Отклики на ролик зрители оставили положительные, многими людьми отмечалась аккуратность хозяйки.
Какие моменты еще демонстрирует из своей жизни Ирина? Водяных черепашек, поездку к племяннице, сельскую больницу, приготовление салата внуками-мальчишками, блюда в собственном исполнении, заготовки и многое другое. Обычно видео делится на несколько частей, например: "Достал снег// пирог// котлеты", "Копали огород// Жарили шашлыки// Качались на качели// Провожала детей" или "Моя стряпня//Болталка//Просто разговоры о том о сём".
Конечно, всегда интересно узнать что-нибудь об авторе блога. И Ирина предоставляет зрителям такую возможность.
В своем видео она рассказала, что родилась в поселке Момотово Казачинского района Красноярского края, описала, какая жизнь была на этой территории раньше. Вспомнила свою маму Дусю, которая отлично умела шить и вязать, отца, который возил лес, свое детство и поездки в другие города. Далее Ирина рассказала о замужестве, появлении детей, их учебе, переездах, месте, где сейчас проживает с мужем. Была упомянута трудовая деятельность. Блогер работала продавцом, бухгалтером в больнице. Сейчас Ирина домохозяйка. На жизнь она не сетует, все у нее складывается хорошо, только отмечет, что капитал как-то накопить не получилось и попутешествовать тоже.
В одном из роликов Ирина рассказывает куда и на что была потрачена пенсия. Актуальная тема для людей старшего поколения, стоит посмотреть видео.
Для закупок семья ездила в Красноярск. Приобрели пенсионеры разные мясные продукты, печенье, конфеты, подарки внукам, кое-что из одежды. Ирина отметила, что сразу покупки делать выгоднее. Когда показывала приобретенные товары, сравнивала цены в Красноярске и у них в селе. Отметила, что были потрачены обе пенсии (ее и мужа) и деньги теперь остались только на мелкие расходы.
А здесь интересная находка из сферы рукоделья - массажные перчатки.
Но сначала блогер поговорила о приготовлении текущих блюд, представила кошку Ульяну, ждущую потомство, и показала фотографии любимых внуков.
Итак, перчатки. Их нужно было сделать по заданию в детский садик. Блогер для вдохновения и понимания процесса, конечно, воспользовалась интернетом. Перчатки в итоге получились. Для ладошек была отдельно вывязана из "шершавых" ниток и затем пришита пуговицами к самим варежкам площадка. Еще появилась после творческих усилий варежка просто с пуговицами на ладошке.
Вот такие обычные житейские темы можно увидеть на канале блогера Ирины. Благодаря им с головой окунешься в простую жизнь сельского человека. Отличая хозяйка и очень приветливый человек словно проводит время где-то рядышком. И заглянуть к ней хочется еще не раз.
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