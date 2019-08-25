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После расставания с мужем Лолита перестала готовить и начала худеть
Ульяна АНТОНОВА   
25 Августа 2019 г.
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55-летняя Лолита Милявская никак не может толком разобраться в отношениях с собственным мужем. То они ссорятся, то мирятся... а некоторые СМИ уже пишут о разводе, как о свершившемся факте. Достоверно известно одно - супруги не живут вместе, а сама Лолита уехала в Болгарию на свою "дачу".

После расставания с мужем Лолита перестала готовить и начала худеть


По словам артистки, она отлично проводит время - ухаживает за грядками, купается в бассейне и почти перестала готовить. А зачем, если мужика в доме нет, на улице жара, и есть совсем не хочется?

- После разрыва с мужем я перестала готовить. В моей болгарской деревне очень жарко. Ем один раз в день и много двигаюсь. А так я особо и не худела, - рассказала Лолита корреспонденту "Комсомольской правды".

Однако поклонники уже заметили, что певица похудела и выглядит прекрасно. Видимо, свежий воздух, активность и овощи с собственных грядок действительно пошли на пользу артистке.

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