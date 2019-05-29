После начала торгов на бирже курс Tkeycoin может резко пойти вверх

«Бычья» активность ожидается на бирже после старта торгов российской криптовалюты Tkeycoin. Большинство экспертов прогнозируют стремительный взлет цены монеты и преодоление планки в $7 в первую неделю после листинга. Релиз новых продуктов на базе Tkeycoin., устойчивое развитие TKEY DMCC, успешный запуск сети – для оптимистичных ожиданий у наблюдателей есть немало поводов.

Факт недавнего анонса технологических решений проекта Tkeycoin руководителями компании перед депутатами 42 стран, участниками Азиатской Парламентской Ассамблеи, тоже учитывают специалисты. С парламентариями, заинтересованными в цифровизации экономики и внедрении на государственном уровне блокчейн-системы, представители TKEY также провели несколько отдельных встреч на форуме. Эксперты уверены в большом влиянии, которое может оказать на рост активов компании на старте биржевых торгов поддержка проекта крупными государственными инвесторами.

Компания завершает экспертизу цифровой финансовой экосистемы (ЦФЭ) Tkeycoin. В скором времени будет возможна реализация быстрых платежей на более высоком технологическом уровне, и криптовалюта постепенно станет важным звеном глобальной цифровой экономики.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ