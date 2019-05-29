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После начала торгов на бирже курс Tkeycoin может резко пойти вверх
ИА БайкалИнформ   
29 Мая 2019 г.
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«Бычья» активность ожидается на бирже после старта торгов российской криптовалюты Tkeycoin. Большинство экспертов прогнозируют стремительный взлет цены монеты и преодоление планки в $7 в первую неделю после листинга. Релиз новых продуктов на базе Tkeycoin., устойчивое развитие TKEY DMCC, успешный запуск сети – для оптимистичных ожиданий у наблюдателей есть немало поводов.

После начала торгов на бирже курс Tkeycoin может резко пойти вверх

Факт недавнего анонса технологических решений проекта Tkeycoin руководителями компании перед депутатами 42 стран, участниками Азиатской Парламентской Ассамблеи, тоже учитывают специалисты. С парламентариями, заинтересованными в цифровизации экономики и внедрении на государственном уровне блокчейн-системы, представители TKEY также провели несколько отдельных встреч на форуме. Эксперты уверены в большом влиянии, которое может оказать на рост активов компании на старте биржевых торгов поддержка проекта крупными государственными инвесторами.

Компания завершает экспертизу цифровой финансовой экосистемы (ЦФЭ) Tkeycoin. В скором времени будет возможна реализация быстрых платежей на более высоком технологическом уровне, и криптовалюта постепенно станет важным звеном глобальной цифровой экономики.

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