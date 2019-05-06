Полицейские спасли больного мальчика из семьи противников официальной медицины

Очередной случай нездоровой активности сторонников «альтернативной медицины» замечен в США. Власти этой страны отобрали больного раком ребёнка у родителей, которые отказывались лечить мальчика официальными и работающими методами.

Врачи обнаружили у трехлетнего Ноа Макадамса острый лимфобластный лейкоз. Справиться с болезнью можно, если вовремя назначить длительный курс химиотерапии, что и сделали медики. Только вот уже спустя две недели мать забрала своего сына из медучреждения. «Мы сбежали из больницы — и от раковых клеток не осталось и следа. Врачи были поражены его силой и скоростью исцеления», – заявила женщина на своей странице в Facebook.

При этом она призналась, что оставлять ребёнка совсем без лечения не будет, только вот методы «альтернативного лечения» оказались очень уж странными и совсем неэффективными. Она давала ребёнку розмарин, отвар гриба-трутовика, абрикосовые косточки и даже коллоидное серебро.

Врачи забили тревогу, когда мальчик не появился на сеансе химиотерапии. К розыску ребёнка присоединились сотрудники полиции, которые смогли обнаружить Ноа в городе Джорджтаун, штат Кентукки. Церемониться с родителями не стали, так что ребёнка против их воли доставили в больницу на лечение.

Родители в свою защиту сказали, что они лишь хотели использовать «более здоровые методы». С вопросом сохранения или лишения родительских прав теперь будет разбираться суд.

Стоит отметить, что на сторону родителей встала организация Florida Freedom Alliance, которая выступает за противников вакцинации. По их словам, случившееся можно назвать «медицинским похищением ребенка».

Но так ли плохо это «похищение», если оно способно спасти жизнь маленькому мальчику? В России из-за противников официальной медицины заволновался даже Минздрав. Недавно ведомство решило разобраться с так называемыми «ВИЧ-диссидентами», которые не верят в ВИЧ и СПИД и ставят под сомнение возможности самой медицины.

В Минздраве предложили запретить распространение ложной информации о ВИЧ, ведь это ставит под угрозу контроль над распространением заболевания и жизни многих людей. Раньше число «ВИЧ-диссидентов» было невелико, но с каждым днём оно только набирает силу. В соцсетях появляются десятки групп, которые называют опасные заболевания «величайшей мистификацией XX века». К сожалению, участники таких сообществ не верят в то, что в нашей стране около миллиона россиян заражены ВИЧ, а единственным спасением для них становится антиретровирусная терапия.

Медицинские мифы стремительно распространяются среди народов разных стран, и с этим нельзя просто так мириться. Государство уже решается на определённые меры – это очень и очень хорошо. Но и нам на месте сидеть не стоит, ведь мировоззрение наших детей и внуков напрямую зависит от того, какие знания мы сможем вложить в их головы. Так что лучше не постесняться и рассказать самым маленьким родственникам об опасностях ВИЧ и СПИД-заболеваний, чтобы они были защищены от нездоровой пропаганды противников официальной медицины.

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