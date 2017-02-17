Поликлиники отбились от пенсионеров очередями

Многочасовые очереди в поликлиниках становятся всё более невыносимыми для пенсионеров. Старики теперь реже ходят на приём к врачам, запускают болезнь и сразу попадают на операционный стол.

Пенсионеры начинают избегать поликлиник. Фото mos.news

За последние пять лет в России на 7,5% выросло число госпитализаций среди пожилых людей. При этом по статистике на четверть снизилось ежегодное количество посещений врача пенсионерами, пишут URA.RU со ссылкой на газету «Известия».

По мнению экспертов, такие показатели связаны со снижением уровня доступности медицинской помощи: из-за того, что людям сложно попасть к специалисту, они стали чаще попадать в стационар с запущенным заболеванием. Всего с 2011 по 2016 годы ежегодное число посещений врача пенсионерами, по данным Росстата, снизилось на 26,3%.

Эта ситуация, по мнению экспертов, стала следствием процесса оптимизации сети медицинских учреждений, когда часть больниц и поликлиник закрыли, не приняв во внимание возрастной состав населения и развитость транспортной инфраструктуры.

Еще три года назад выяснилось, что 17,5 тысяч населенных пунктов страны не имеют никакой медицинской инфраструктуры, 11 тысяч из них находятся на расстоянии больше 20 км от врача.

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