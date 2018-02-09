Полезная информация о лекарствах теперь доступна на сайте ПроТаблетки



Один из крупнейших в России ресурсов сайт ProTabletky.ru предлагает потребителям воспользоваться информацией о более чем 5 млн лекарств, продаваемых в аптеках страны. На сайте собраны сведения о ценах на лекарства в разных аптеках РФ, здесь же можно прочитать описания медикаментов и найти наиболее выгодное предложение.

Для удобства пользователей ресурс ПроТаблетки (https://protabletky.ru/) сформировал удобный каталог, в котором все лекарства для лечения и профилактики различных заболеваний строго систематизированы по ценовым и тематическим критериям. Сайт позволяет посетителям существенно экономить деньги на приобретении медикаментов.

Следует отметить, что специалисты ресурса регулярно обновляют информацию, собирают сведения о новинках, предоставляют сведения об аналогах лекарств. На сайте также публикуются отзывы врачей и пациентов о конкретном лекарственном средстве.

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