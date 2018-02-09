ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Полезная информация о лекарствах теперь доступна на сайте ПроТаблетки
ИА БайкалИнформ   
09 Февраля 2018 г.
Изменить размер шрифта


Один из крупнейших в России ресурсов сайт ProTabletky.ru предлагает потребителям воспользоваться информацией о более чем 5 млн лекарств, продаваемых в аптеках страны. На сайте собраны сведения о ценах на лекарства в разных аптеках РФ, здесь же можно прочитать описания медикаментов и найти наиболее выгодное предложение.

Для удобства пользователей ресурс ПроТаблетки (https://protabletky.ru/) сформировал удобный каталог, в котором все лекарства для лечения и профилактики различных заболеваний строго систематизированы по ценовым и тематическим критериям. Сайт позволяет посетителям существенно экономить деньги на приобретении медикаментов.

Следует отметить, что специалисты ресурса регулярно обновляют информацию, собирают сведения о новинках, предоставляют сведения об аналогах лекарств. На сайте также публикуются отзывы врачей и пациентов о конкретном лекарственном средстве.

pr 0902 2

Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

 