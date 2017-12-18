ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

«Поэтом года» назван Михаил Гуцериев в рамках Российской национальной музыкальной премии

Ксения ДАВЫДОВА   
18 Декабря 2017 г.
Изменить размер шрифта

«Поэтом года» назван Михаил Гуцериев в рамках Российской национальной музыкальной премии

Российскую национальную музыкальную премию в номинации «Поэт года» получил Михаил Гуцериев. Высокую оценку его творчеству дали представители Академии российской музыки – продюсеры, звезды отечественной сцены, руководители медиа и музыкальной индустрии.

«Поэтом года» назван Михаил Гуцериев в рамках Российской национальной музыкальной премии

Михаил Гуцериев поблагодарил за награду и заметил, что признание его творчества элитой российского музыкального сообщества дает ему желание двигаться дальше. Нужно сказать, что среди номинантов была жесткая конкуренция. За право владеть званием «Поэт года» вместе с Михаилом Гуцериевым боролись Константин Меладзе, Александр Шаганов, Александр Вулых и Алексей Романоф.

Вместе с Михаилом Гуцериевым триумфаторами Премии в 16 номинациях стали известные и любимые многими профессионалы. Так, приз за неоценимый вклад в российскую музыкальную культуру был вручен Эдуарду Артемьеву, легендой отечественной эстрады назван Лев Лещенко, вокалистом года в классической музыке стала Анна Нетребко, а приз за вклад в развитие популярной музыкальной индустрии получил Филипп Киркоров.

В ходе церемонии телеведущая Татьяна Веденеева заметила, что Премии не хватает более емкого названия. Михаил Гуцериев предложил название «Виктория», что означает «победа».

Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

 