«Поэтом года» назван Михаил Гуцериев в рамках Российской национальной музыкальной премии

Российскую национальную музыкальную премию в номинации «Поэт года» получил Михаил Гуцериев. Высокую оценку его творчеству дали представители Академии российской музыки – продюсеры, звезды отечественной сцены, руководители медиа и музыкальной индустрии.

Михаил Гуцериев поблагодарил за награду и заметил, что признание его творчества элитой российского музыкального сообщества дает ему желание двигаться дальше. Нужно сказать, что среди номинантов была жесткая конкуренция. За право владеть званием «Поэт года» вместе с Михаилом Гуцериевым боролись Константин Меладзе, Александр Шаганов, Александр Вулых и Алексей Романоф.

Вместе с Михаилом Гуцериевым триумфаторами Премии в 16 номинациях стали известные и любимые многими профессионалы. Так, приз за неоценимый вклад в российскую музыкальную культуру был вручен Эдуарду Артемьеву, легендой отечественной эстрады назван Лев Лещенко, вокалистом года в классической музыке стала Анна Нетребко, а приз за вклад в развитие популярной музыкальной индустрии получил Филипп Киркоров.

В ходе церемонии телеведущая Татьяна Веденеева заметила, что Премии не хватает более емкого названия. Михаил Гуцериев предложил название «Виктория», что означает «победа».

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