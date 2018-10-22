Подвиг – дело святое, но война – это еще и работа: сколько платили советским солдатам за военные успехи?

За бомбардировку Берлина каждому члену лётного экипажа выплачивалось вознаграждение в две тысячи рублей. Уничтоженные вражеские танки тоже имели свою стоимость. О «зарплате» наших солдат в период Великой Отечественной войны рассказали документы с сайта Министерства обороны России.

Впервые за долгое время Минобороны открыло доступ к документам, из которых можно узнать о денежных вознаграждениях бойцов времён ВОВ. Так, командиру орудия вместе с танковым наводчиком выплачивали по 500 рублей за подожжённый или подбитый танк, а оставшимся членам экипажа машины доставалось по 200 рублей. За расправу над вражеской техникой в одиночку можно было получить поощрение в размере 1000 рублей.

Ремонт боевой техники тоже оплачивался. За починку тяжёлого танка можно было заработать больше всего – от 350 до 800 рублей. Стоит заметить, что в 1941 году новенький Т-34 обходился стране в 269 500 рублей. Чем ближе к концу войны, тем больше падала стоимость боевых машин. Так, за вышеупомянутый Т-34 в 1943 году государство отдавало уже 135 тысяч рублей. Подобная политика в области ценообразования была необходима для экономии: за всё время войны державе удалось сохранить около 50 миллиардов советских рублей.

Помимо всего прочего, Минобороны поведало нам о зарплате младшего сына Сталина, который служил лётчиком. Январь 1943 года принёс Василию Сталину 5095 рублей 84 копейки. На счету Сталина-младшего числится 26 боевых вылетов, а во время осады Берлина он лично отдавал приказы лётной дивизии. При этом, по сообщениям с различных источников, сам он сбил от трёх до пяти вражеских самолётов. Служба Сталина не была равномерной: он то понижался в звании за провинности и получал взыскания от своего отца, то опять повышался за собственные заслуги. Уже после войны в он получил звание генерал-лейтенанта.

Ведомство также поделилось информацией о бюджете Советского Союза в годы войны. Из полного бюджета страны в 191 миллиард рублей за первый год ВОВ была потрачена почти половина – 83 миллиарда. В 1945 году расходы увеличились ещё больше и приблизились к отметке в 128 миллиардов рублей.

Рассекречивание этих материалов приурочили к важной дате для Вооружённых сил России: 22 октября их финансово-экономической службе исполнилось сто лет.

Примечательные публикации на темы отечественной (и не только) истории

...И много других публикаций на эту тему

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ