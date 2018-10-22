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Подвиг – дело святое, но война – это еще и работа: сколько платили советским солдатам за военные успехи?
Егор Стуков, по материалам СМИ   
22 Октября 2018 г.
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За бомбардировку Берлина каждому члену лётного экипажа выплачивалось вознаграждение в две тысячи рублей. Уничтоженные вражеские танки тоже имели свою стоимость. О «зарплате» наших солдат в период Великой Отечественной войны рассказали документы с сайта Министерства обороны России.

Впервые за долгое время Минобороны открыло доступ к документам, из которых можно узнать о денежных вознаграждениях бойцов времён ВОВ. Так, командиру орудия вместе с танковым наводчиком выплачивали по 500 рублей за подожжённый или подбитый танк, а оставшимся членам экипажа машины доставалось по 200 рублей. За расправу над вражеской техникой в одиночку можно было получить поощрение в размере 1000 рублей.

Ремонт боевой техники тоже оплачивался. За починку тяжёлого танка можно было заработать больше всего – от 350 до 800 рублей. Стоит заметить, что в 1941 году новенький Т-34 обходился стране в 269 500 рублей. Чем ближе к концу войны, тем больше падала стоимость боевых машин. Так, за вышеупомянутый Т-34 в 1943 году государство отдавало уже 135 тысяч рублей. Подобная политика в области ценообразования была необходима для экономии: за всё время войны державе удалось сохранить около 50 миллиардов советских рублей.

Помимо всего прочего, Минобороны поведало нам о зарплате младшего сына Сталина, который служил лётчиком. Январь 1943 года принёс Василию Сталину 5095 рублей 84 копейки. На счету Сталина-младшего числится 26 боевых вылетов, а во время осады Берлина он лично отдавал приказы лётной дивизии. При этом, по сообщениям с различных источников, сам он сбил от трёх до пяти вражеских самолётов. Служба Сталина не была равномерной: он то понижался в звании за провинности и получал взыскания от своего отца, то опять повышался за собственные заслуги. Уже после войны в он получил звание генерал-лейтенанта.

Ведомство также поделилось информацией о бюджете Советского Союза в годы войны. Из полного бюджета страны в 191 миллиард рублей за первый год ВОВ была потрачена почти половина – 83 миллиарда. В 1945 году расходы увеличились ещё больше и приблизились к отметке в 128 миллиардов рублей.

Рассекречивание этих материалов приурочили к важной дате для Вооружённых сил России: 22 октября их финансово-экономической службе исполнилось сто лет.

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