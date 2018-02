Поддержку и любовь народа назвали допингом олимпийцев российские болельщики

Болельщики российской Олимпийской сборной устроили световое шоу на здании перед штаб-квартирой ВАДА (Всемирное анти-допинговое агентство) в Монреале.

С помощью проектора болельщики вывели на здание надпись «The only doping among Russian Olympic Team is the support and love of Russian people!» (Единственный допинг Олимпийской сборной России - поддержка и любовь русского народа!) в цветах триколора, а также фразу «Russians are coming» («Русские идут») вместе с пятью кольцами - символикой Олимпийских игр.

Болельщики уверены, что действия ВАДА и МОК являются ангажированными, а спорт должен быть вне политики. С помощью проекции в Монреале, которую видно из окон штаб-квартиры ВАДА, болельщики хотят поддержать русских олимпийцев. В поддержку российской Олимпийской сборной также идет флешмоб #россиявмоемсердце.

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ