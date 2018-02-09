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Поддержку и любовь народа назвали допингом олимпийцев российские болельщики
ИА БайкалИнформ   
09 Февраля 2018 г.
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Болельщики российской Олимпийской сборной устроили световое шоу на здании перед штаб-квартирой ВАДА (Всемирное анти-допинговое агентство) в Монреале.

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С помощью проектора болельщики вывели на здание надпись «The only doping among Russian Olympic Team is the support and love of Russian people!» (Единственный допинг Олимпийской сборной России - поддержка и любовь русского народа!) в цветах триколора, а также фразу «Russians are coming» («Русские идут») вместе с пятью кольцами - символикой Олимпийских игр.

Болельщики уверены, что действия ВАДА и МОК являются ангажированными, а спорт должен быть вне политики. С помощью проекции в Монреале, которую видно из окон штаб-квартиры ВАДА, болельщики хотят поддержать русских олимпийцев. В поддержку российской Олимпийской сборной также идет флешмоб #россиявмоемсердце.

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