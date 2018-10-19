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Под песню группы ABBA и в инвалидной коляске: неунывающая жительница Британии вышла замуж в 100 лет
Егор Стуков   
19 Октября 2018 г.
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Никогда не поздно пойти под венец. Столетняя британка решила доказать это и вышла замуж за «молодого человека», которого обгоняла по возрасту на 26 лет.

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Английский город Престенин, графство Денбишир, отметился столь редким событием, о котором рассказал журнал «Телепрограмма» со ссылкой на «Ленту.ру». Церемония бракосочетания пожилых людей собрала немало близких и родственников Норы Уиткисс и Малкольма Йетса. Молодожёнам, как того требуют традиции, пожелали много любви, семейного счастья и долгих лет жизни.

А началась эта история на танцевальных уроках в далёком 1980 году. Тогда Малкольм решил попробовать себя в роли танцора: двигаться в такт музыки он не умел, но это только подстёгивало его желание овладеть навыками современных бальных танцев.

На этих занятиях будущий жених познакомился с Норой, а уже после нескольких встреч они решили продолжить общение за стенами танцевальной студии. По словам Малкольма, они с возлюбленной были без ума от танца ча-ча-ча.

Свадьба будто снова вернула невесту в молодые годы, отчего та была в настоящем восторге. До этого момента Нора уже дважды выходила замуж, но своих избранников она пережила, что, впрочем, не мешало ей наслаждаться новым бракосочетанием. Счастливая невеста успела поделиться с гостями секретами долголетия: преодолеть все эти годы ей помогла радость, которую Нора дарила каждому новому дню.

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