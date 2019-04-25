Похудеть на центнер: жительница Волгограда решила окончательно расправиться с лишним весом

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Наталья Руденко, которую однажды в СМИ прозвали самой полной жительницей Волгограда, решила окончательно разобраться с лишним весом. Когда-то она весила более трёх центнеров, но сейчас собирается похудеть до 130 килограммов ко дню свадьбы.
По словам россиянки, её битва с лишним весом началась ещё в детстве. Но 13 лет назад, когда у неё случился выкидыш, 24-летней женщине пришлось испытать на себе тяготы гормонального сбоя. Она стала стремительно набирать вес, заедая свои проблемы, но всегда говорила, что ещё успеет справиться с неприятностями.
Однако Наталья действительно серьёзно задумалась о своей беде лишь четыре года назад. На тот момент она даже на улицу выйти не могла из-за лишнего веса. По словам Натальи, весила она около 300 килограммов. «Страшно стало, когда кожа буквально начала лопаться, и я уже не могла без посторонней помощи сходить в туалет, поднять ногу, чтобы залезть в ванну», – честно призналась женщина.
Родители забрали Наталью к себе в деревню, где она села на диету и стала вести более активную жизнь. Со временем Руденко даже смогла ходить без чужой помощи.
Спустя год она вернулась в город, где опять перестала контролировать себя. А осенью 2018 года к Наталье пришли журналисты, чтобы написать материал об аварийном жилище женщины. Но они сразу же решили сменить тему своей публикации, когда увидели саму Руденко.
С того момента жизнь Натальи стала стремительно наполняться событиями. Она попала в передачу «Пусть говорят», где познакомилась с врачом-диетологом Натальей Бордан.
Женщина сразу стала пациенткой умелого медика, а к сегодняшнему дню успела пройти лечение в нескольких клиниках. В среднем Наталье удаётся сбрасывать по пять килограммов в месяц, с чем ей очень помогают родители и супруг.
- Мы нередко публикуем такие истории сильных волей людей, которым удаётся перебороть себя и избавиться от серьёзных проблем с лишним весом. Недавно своей победой похвастался известный российский актер театра и кино Александр Семчев, которому удалось похудеть на 100 кг к своему 50-летнему юбилею.
- Своей историей поделилась со всем миром 32-летняя британка Белинда Броди, которая ещё в 2007 году начала стремительно набирать вес и никак не могла остановиться. Женщина осознала всю серьёзность проблемы лишь после похода в зоопарк со своим сыном: мальчик бегал повсюду, но сама Броди не поспевала за ним, постоянно «потела и задыхалась». С того момента она стала уделять немало времени тренировкам и в итоге смогла сбросить целых 76 килограммов.
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