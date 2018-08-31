Почему Роза Рымбаева и Евгения Симонова выглядят гораздо моложе своего возраста?

Две изящных умницы и красавицы «за шестьдесят» поведали свои «девичьи секретики».

Актриса Роза Рымбаева рассказала, что позволяет ей молодо выглядеть. Все дело в том, что вот уже 43 года она занимается любимым делом — поет на сцене. Несмотря на огромный опыт, она по-прежнему занимается с педагогами, чтобы голос звучал как надо. Артистка обожает петь и может этим заниматься до восьми часов в день. К тому же, она ни разу не обманывала своих поклонников пением под фонограмму, считая это не уважительным поступком. Сейчас Рымбаевой 60 лет и хотя она признается, что пользуется большим количеством косметики, выглядит она гораздо моложе. Фанаты уверены, что дело не только в косметических средствах, но и в генах артистки, а также в ее позитивном настрое на жизнь.

63-летняя Евгения Симонова тоже прекрасно выглядит для своего возраста. Поклонники удивляются, как можно иметь такую стройную фигуру и лицо практически без морщин. Сама же актриса не совсем согласна с их мнением и всегда находит недостатки, глядя на себя в зеркало. Для нее удивительно слышать такие комплименты, но в то же время она спокойно относится к старению и не хочет пользоваться различными омолаживающими процедурами. По мнению Симоновой, старость должна быть естественной и красивой, а для этого вовсе не обязательно превращаться в восковую куклу, как делают некоторые знаменитости.

Евгения Симонова занимается спортом и старается питаться сбалансированно. Это помогает ей оставаться в форме и быть востребованной актрисой.

Желание каждой женщины — оставаться молодой и красивой, но от старения никто не застрахован. И женщины стараются кто как может, чтобы сохранить молодость. Кто-то прибегает к пластическим операциям, кто-то ограничивается ботоксом, кому-то помогает йога. Главное быть здоровым, а морщины это мелкие неприятности, которые легко сглаживаются озорным выражением глаз и счастливой улыбкой на лице. Верно?

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