Почему Пугачёва обиделась на Виктора Дробыша?

Продюсер Виктор Дробыш поделился своим мнением о Пугачевой. По его словам это великая певица, но в последнее время она сильно изменилась и теперь всего лишь единица шоу-бизнеса. Он также отреагировал на слухи о решении Примадонны снова отправиться в тур по случаю своего юбилея, так как весной ей исполнится 70 лет.

На это продюсер пожелал ей удачи, заявив что несмотря ни на что все продолжают равняться на певицу. Так получилось, что долгое время Пугачева не общалась с Дробышем, откровенно его игнорируя. Получилось так из-за его комментария к выступлению Юлии Савичевой на Евровидении, где она получила 11-е место. Все посчитали, что отправили туда слишком молодую и неопытную артистку. На что Дробыш ответил, что незачем посылать на конкурс тех, кому уже можно “прогулы” на кладбище ставить. После он узнал, что Алла Борисовна тоже брала участие в конкурсе и все подумали, что его слова были адресованы именно ей. Продюсер пробовал объясниться с Примадонной, но взаимопонимания так и не добился.

Последнее время Пугачева жалуется на нехватку денег и даже собирается снова вернуться на сцену. Однако иногда она продолжает петь на корпоративах. Так весной ей предложили выступить на торжестве в столичном зале “Сафиса”. Говорят, что тогда за несколько песен она получила 8 миллионов рублей. Певица довольно-таки часто выступает в “Сафисе”, при этом самостоятельно решая принимать ей предложение или нет. Что очень не похоже на человека, которому нужны деньги. Может дело вовсе не в недостатке денег? Пугачева привыкла быть в центре внимания и первой на сцене, а сейчас её вспоминают все больше как маму маленьких детей. Возможно новости, о том что Пугачева посетила магазин или что оделась не как всегда, её не устраивают? Она же Примадонна и место ей на сцене. Не так ли?

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