Почему не работают внуки: высокие ожидания и низкие навыки

Молодые внуки в 20-летнем возрасте, казалось бы, активные и энергичные люди, которые держатся на волне информационного мира – такие точно справятся с современными требованиями работодателей! Но на деле всё оказалось совсем не так, ведь молодые люди в России слишком часто не могут найти работу. По словам министра труда и социальной защиты населения Максима Топилина, во многом они сами виноваты в таком положении дел – есть за что пожурить молодёжь!

В беседе с «Российской газетой» министр поделился своими соображениями о том, почему же безработица среди людей в возрасте от 20 до 29 лет составляет 34,3%, а среди людей старше 55 лет – 10,8%.

Топилин заметил, что Россия здесь не становится плохим примером для остального мира – такая ситуация наблюдается во всех странах. По его словам, молодые люди слишком многого хотят от своей будущей зарплаты, но их ожидания чаще всего не соответствуют реальности. Во-вторых, молодёжь нередко находит себе место в нелегальном трудовом секторе, игнорируя официальные методы заработка.

К тому же, добавил Топилин, «профессиональные навыки молодых не всегда совпадают с потребностями работодателей». В итоге вся трудовая активность и инициативность молодых людей без шансов проигрывает этим негативным факторам.

Заметим, что министр труда Максим Топилин далеко не всегда бывает прав (например, мы все помним его лукавую позицию по поводу повышения пенсионного возраста – чем грешат и все остальные российские чиновники). Но в данном случае к его оценке ситуации стоит прислушаться.

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