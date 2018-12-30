Победа над старением мозга — геноцидом «больных» нейронов

Болезнь Альцгеймера подсказала учёным из Португалии, как можно эффективно бороться со старением мозга. Но для этого придётся дать многим нервным клеткам умереть, сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Своё исследование учёные проводили на генно-модифицированных мушках, которые копировали механизм работы болезни Альцгеймера. Клетки их мозга производили специальные белки, отвечающие за развитие этого опасного заболевания.

Те же белки убивают нервные клетки людей, так что мушки не избавились от участи испытать на себе симптомы распада функций психики: насекомые получили серьёзные проблемы с долговременной памятью, сложности с координацией в пространстве, а их нервная ткань подверглась быстрому старению.

Оказалось, что смерть «больных» нейронов, вызванная течением болезни Альцгеймера, лишь помогает более здоровым клеткам выживать. Таким образом организм обновляет сам себя и даже тормозит само старение мозга.

Учёные отметили, что препятствовать гибели нервных клеток нельзя, ведь это лишь подтолкнёт развитие болезни и приблизит мушку к смерти. Если же научные специалисты помогали мозгу насекомого разобраться с «болезненными» нейронами, то многие когнитивные функции самого важного органа восстанавливались быстрее. Учёные считают, что этот подход к лечению нейродегенеративных заболеваний можно применять и на людях, впрочем, для начала требуется провести новые исследования этого феномена.

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