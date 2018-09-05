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По словам Натальи Сергуниной, фестиваль «Цветочный джем» получит продолжение во всех округах Москвы
Ксения ДАВЫДОВА   
05 Сентября 2018 г.
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По словам Натальи Сергуниной, фестиваль «Цветочный джем» получит продолжение во всех округах Москвы

«Большой выставочный сад», «Малый выставочный сад», «Городское место отдыха» и «Студенческий конкурс проектов» - так звучат профессиональные номинации для ландшафтных дизайнеров, представивших свои проекты на Международном конкурсе-фестивале.

Как сообщает РИА Новости, до 9 сентября москвичи и гости столицы смогут насладиться большим Международным мероприятием под названием «Цветочный джем». В рамках цикла мероприятий «Московские сезоны» на площадях организованы ярмарки ягодных и цветочных сладостей и проекты ландшафтных решений.

Заммэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что самые понравившиеся идеи будут реализованы в округах столицы: «Сады получились очень интересными с точки зрения форм и цветовых решений, они делают город еще красивее». Для их создания в рамках конкурса использовано более 4 миллионов живых цветов и растений. В Фестивале приняли участие более 60 мастеров из разных стран, первоначально на этапе отбора заявки подали более 250 участников.

По словам Натальи Сергуниной, фестиваль «Цветочный джем» получит продолжение во всех округах Москвы

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