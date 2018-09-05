По словам Натальи Сергуниной, фестиваль «Цветочный джем» получит продолжение во всех округах Москвы

«Большой выставочный сад», «Малый выставочный сад», «Городское место отдыха» и «Студенческий конкурс проектов» - так звучат профессиональные номинации для ландшафтных дизайнеров, представивших свои проекты на Международном конкурсе-фестивале.

Как сообщает РИА Новости, до 9 сентября москвичи и гости столицы смогут насладиться большим Международным мероприятием под названием «Цветочный джем». В рамках цикла мероприятий «Московские сезоны» на площадях организованы ярмарки ягодных и цветочных сладостей и проекты ландшафтных решений.

Заммэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что самые понравившиеся идеи будут реализованы в округах столицы: «Сады получились очень интересными с точки зрения форм и цветовых решений, они делают город еще красивее». Для их создания в рамках конкурса использовано более 4 миллионов живых цветов и растений. В Фестивале приняли участие более 60 мастеров из разных стран, первоначально на этапе отбора заявки подали более 250 участников.

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