По итогам первого полугодия компания «Балтика» укрепила лидерские позиции на российском рынке пива

Первые шесть месяцев этого года ознаменовались успешными производственными результатами ведущего отечественного пивоваренного бренда — «Балтики». Как отметила пресс-служба компании, во втором квартале года ею были увеличены объемы продаж и наращена рыночная доля с попутным сохранением высокой прибыльности.

За отчетный период компании «Балтика» удалось сохранить свое лидерство на отечественном рынке пива. Так, во втором квартале объемы ее продаж «приросли» на 10%, а по завершении первых шести месяцев года — на 1%. При этом выручка на литр продукции — стабильна, прибыльность осталась высокой, а марже операционной прибыли удалось превзойти планку в 20%.

Пресс-служба «Балтики» уточняет, что во втором квартале рыночная доля бренда продемонстрировала прирост на 70 б.п. (до 31,4%). За то же время компания подтвердила свое лидерство с долями в 31,1% и 29,5% в растущем канале современной торговли и канале традиционной торговли соответственно.

По итогам первого полугодия текущего года «Балтика» сохранила за собой лидирующую позицию в сегментах безалкогольного пива (доля 51,3%) и сегмента разливного пива навынос (22,5%).За тот же период объемная доля компании в последнем прибавила 2,5 п.п. в сравнении с тем же периодом годом ранее.

За рассматриваемый шестимесячный период с начала года главными сортами линейки бренда «Балтика» была продемонстрирована положительная динамика. За тот же период экспорт продукции компании «прирос» на 17%, если сравнивать с аналогичным периодом минувшего года, — констатирует пресс-служба.

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ