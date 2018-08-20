ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

По итогам первого полугодия компания «Балтика» укрепила лидерские позиции на российском рынке пива
Ксения ДАВЫДОВА   
20 Августа 2018 г.
Изменить размер шрифта

По итогам первого полугодия компания «Балтика» укрепила лидерские позиции на российском рынке пива

Первые шесть месяцев этого года ознаменовались успешными производственными результатами ведущего отечественного пивоваренного бренда — «Балтики». Как отметила пресс-служба компании, во втором квартале года ею были увеличены объемы продаж и наращена рыночная доля с попутным сохранением высокой прибыльности.

За отчетный период компании «Балтика» удалось сохранить свое лидерство на отечественном рынке пива. Так, во втором квартале объемы ее продаж «приросли» на 10%, а по завершении первых шести месяцев года — на 1%. При этом выручка на литр продукции — стабильна, прибыльность осталась высокой, а марже операционной прибыли удалось превзойти планку в 20%.

По итогам первого полугодия компания «Балтика» укрепила лидерские позиции на российском рынке пива

Пресс-служба «Балтики» уточняет, что во втором квартале рыночная доля бренда продемонстрировала прирост на 70 б.п. (до 31,4%). За то же время компания подтвердила свое лидерство с долями в 31,1% и 29,5% в растущем канале современной торговли и канале традиционной торговли соответственно.

По итогам первого полугодия текущего года «Балтика» сохранила за собой лидирующую позицию в сегментах безалкогольного пива (доля 51,3%) и сегмента разливного пива навынос (22,5%).За тот же период объемная доля компании в последнем прибавила 2,5 п.п. в сравнении с тем же периодом годом ранее.

За рассматриваемый шестимесячный период с начала года главными сортами линейки бренда «Балтика» была продемонстрирована положительная динамика. За тот же период экспорт продукции компании «прирос» на 17%, если сравнивать с аналогичным периодом минувшего года, — констатирует пресс-служба.

Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

 