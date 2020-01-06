Племянница принцессы Дианы выйдет замуж за пожилого миллионера

Старшая дочь родного брата принцессы Дианы Китти Спенсер - настоящая красавица и умница. 29-летняя молодая женщина изучала английскую литературу, психологию и политику в Кейптаунском университете, а также получила степень магистра в Лондонской бизнес-школе.

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Но поводом для пристального внимания СМИ стало не прекрасное образование Китти или её потрясающая внешность, а отношения с 60-летним владельцем сети магазинов "Whistles" Майклом Льюисом. Известно, что они встречаются уже около полутора лет, а недавно Майкл сделал предложение своей молодой возлюбленной.

Кстати, члены семьи Спенсер (в том числе отец Чарльз Спенсер и мать Виктория Локвуд) очень хорошо относятся к избраннику дочери, несмотря на их разницу в возрасте. Да и многие поклонники красавицы искренне рады предстоящей свадьбе, ведь яркая и эпатажная Китти до этого еще никогда не была замужем.

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