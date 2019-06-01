ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Племянник Аллы Пугачевой готов отправиться под венец
Егор СТУКОВ   
01 Июня 2019 г.
Изменить размер шрифта

Очередной праздник вскоре посетит семью Аллы Пугачевой. Её племянник Влад нашёл себе жену! Его избранницей стала бухгалтер из Казани по имени Гузель. В столицу девушка отправилась в поисках работы, но в итоге здесь же встретила и свою любовь.

Племянник Аллы Пугачевой готов отправиться под венец

Влад признаётся, что он очень счастлив со своей любимой. Даже её 14-летний сын от предыдущих отношений не смущает племянника Пугачевой. Сейчас все они живут на съёмной квартире, но уже скоро намерены переселиться в жильё, которое несколько лет назад стало презентом от Пугачевой. У Влада есть и другая квартира, которую он получил от своего отца, брата Аллы Борисовны.

О будущем торжестве Влад особо не распространяется, ведь он не хочет лишнего внимания репортеров к своему личному празднику. Свадьба, добавляет Влад, будет тайной. Неизвестно даже, станет ли поздравлять молодых сама Пугачева.

Впрочем, она и так уже очень много сделала  для своего племянника. Одно время мужчина употреблял запрещённые вещества, а Пугачева помогла родственнику побороть пагубную привычку и даже оплатила его лечение в Израиле. Поначалу Влад даже был парализован, но потом он прошёл курс реабилитации и пошёл работать охранником. За такую серьёзную поддержку он будет вечно благодарен своей спасительнице, признается Влад.

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 