Племянник Аллы Пугачевой готов отправиться под венец

Очередной праздник вскоре посетит семью Аллы Пугачевой. Её племянник Влад нашёл себе жену! Его избранницей стала бухгалтер из Казани по имени Гузель. В столицу девушка отправилась в поисках работы, но в итоге здесь же встретила и свою любовь.

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Влад признаётся, что он очень счастлив со своей любимой. Даже её 14-летний сын от предыдущих отношений не смущает племянника Пугачевой. Сейчас все они живут на съёмной квартире, но уже скоро намерены переселиться в жильё, которое несколько лет назад стало презентом от Пугачевой. У Влада есть и другая квартира, которую он получил от своего отца, брата Аллы Борисовны.



О будущем торжестве Влад особо не распространяется, ведь он не хочет лишнего внимания репортеров к своему личному празднику. Свадьба, добавляет Влад, будет тайной. Неизвестно даже, станет ли поздравлять молодых сама Пугачева.



Впрочем, она и так уже очень много сделала для своего племянника. Одно время мужчина употреблял запрещённые вещества, а Пугачева помогла родственнику побороть пагубную привычку и даже оплатила его лечение в Израиле. Поначалу Влад даже был парализован, но потом он прошёл курс реабилитации и пошёл работать охранником. За такую серьёзную поддержку он будет вечно благодарен своей спасительнице, признается Влад.

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