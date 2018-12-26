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"Плато старения" назвали мифом. Похоже, мы обречены стареть всю жизнь!
Егор Стуков   
26 Декабря 2018 г.
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Учёный из Австралии решил опровергнуть суждение о так называемом «плато старения» – определённом возрастном рубеже, после которого, как считалось ранее, человек почти перестаёт стареть. Об этом пишет Live Science.

Научные специалисты думали, что риск смерти, который увеличивается в течение всей жизни человека, в один момент просто перестаёт расти. К примеру, для 100-летнего пожилого мужчины этот риск будет такой же, как и для 90-летнего. Эту особенность назвали «платом смертности» или «платом старения».

Но Сол Ньюман из Австралийского национального университета предположил, что учёные пришли к таким выводам из-за обычной статистической ошибки. По мнению эксперта, в базы данных исследования о «плато смертности» запросто могли закрасться ошибки. Так, люди в возрасте 70 лет могли попасть к 80-летним. Такие ошибки, считает учёный, значительно влияют на результаты всего исследования, даже если их оказалось совсем немного. Он привёл в пример исследование «плато старения» среди итальянцев, в котором даже 1 ошибка на 500 верно записанных показателей может привести к совершенно неправильным выводам.

Впрочем, сами авторы таких исследований с Ньюманом не соглашаются. Он, конечно, указал на «слабое место» научных изысканий такого рода, но не привёл ни одного конкретного примера, замечают учёные.

  • О других вопросах долголетия недавно рассказала профессор Рада Грановская, которая сама в следующем году отметит своё 90-летие. На лекции «Секреты долголетия: ЗОЖ и диеты здесь ни при чем» эксперт поведала о психологических проблемах старения, пользе физических нагрузок для снятия эмоционального напряжения и минусах современной платной медицины.

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