«Питательно и полезно»: а вы готовы включить в свой рацион насекомых?

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Эксперт продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Джулия Муир решила дать нашим соотечественникам совет, который может даже показаться насмешкой. Эксперт порекомендовала нам питаться насекомыми, которые и здоровье подправят, и планету от голода спасут. Неужели слова Муир действительно стоит воспринимать всерьёз?
А в ООН, как оказалось, не шутят. Муир напомнила, что во всём мире сейчас около 2 млрд человек едят насекомых, а в некоторых регионах они значатся в ежедневном рационе питания. Сами по себе насекомые очень даже полезны в качестве пищи, а производство мяса из них даже чище, чем из более привычного нам крупного рогатого скота, заявляет эксперт.
Сейчас самым главным противникам насекомых может стать плохо, ведь по факту мы уже иногда питаемся насекомыми. К примеру, некоторые пищевые добавки делаются из высушенных тел кошенильных червецов. В будущем, считает эксперт, в продуктах будет ещё больше «невидимых» насекомых ингредиентов.
Самое главное преимущество в еде из насекомых заключается в том, что она способна спасти весь мир от голода. В ООН говорили об этом ещё в 2013 году с помощью 200-страничного доклада о пользе питательных насекомых. А сейчас вопрос стал ещё более актуальным.
Так, в ООН считают, что к 2050 году население Земли перескочит отметку в 9 млрд человек, из-за чего придётся увеличить пищевые производства на 70%! С такими темпами придётся придумывать новые источники питания, так что насекомые запросто могут стать выходом из ситуации.
Директор отдела продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Ева Мюллер напомнила нам о самых питательных насекомых. К съедобным относятся жуки, осы, гусеницы, кузнечики, черви и цикады. Все они содержат белки, цинк, железо, магний, да ещё и наесться ими можно запросто!
При этом какого-то вреда для природы из-за массового поедания насекомых не будет, ведь разводить их очень просто, да и затрат на это потребуется немного. Однако так уж сложилось, что люди насекомых не очень жалуют. Даже их внешний вид порой вызывает страх и отвращение, что уж говорить об употреблении их в пищу!
Но эксперт Джулия Муир напоминает, что в мире существует около 2 млрд энтомофагов – людей, которые совсем не против полакомиться кузнечиком или личинкой.
- Такие люди в основном проживают в Азии и Африке, ведь там можно найти очень много съедобных насекомых. В Европе таких насекомых всего 2% от общего числа, так что и поклонников подобной пищи там немного.
- А вот в Японии, Таиланде, Ботсване повара с удовольствием готовят личинок, червей и гусениц. На Западе число почитателей пищи из насекомых пополняется понемногу. В супермаркетах Швейцарии продают бургеры из червей, а некоторые лондонские рестораны подают блюда с насекомыми.
- Выглядит эта история довольно забавно и даже немного страшновато, но глядя на рост цен на продукты в нашей стране, порой появляется желание прикупить себе пару килограмм кузнечиков подешевле. Впрочем, разговоры о насекомых – дело будущего, пусть даже не очень далёкого. Ещё неизвестно, примем ли мы такую пищу, и станет ли она популярной.
В то же время есть проблемы более насущные. Так, стоимость нормальной семейной жизни современные россияне оценили не в огромную, но всё-таки очень даже значительную сумму: минимум 78 тысяч рублей в месяц! Добавим к такой необходимости достаточно сложную ситуацию с расходами граждан и получим простой, пусть даже неутешительный вывод: насекомые и вправду могли бы решить экономические проблемы жителей России! Но всё-таки очень хотелось бы, чтобы еда из насекомых стала приятной возможностью для любителей такой пищи, а не обязательной, экономной и питательной необходимостью для всех и каждого.
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