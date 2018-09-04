ПФР обнародовал проект своего бюджета на трехлетку. Вопросов - триллион...

В ближайшие три года трансферт бюджету ПФР из бюджета федерального составит около 10 трлн рублей, следует из проекта бюджета фонда на 2019—2021 годы. Документ размещен на портале regulation.gov.ru Министерством труда. Напомним, Пенсионный фонд России ныне находится под пристальным вниманием - в связи с правительственными планами повышения пенсионного возраста, что напрямую увязывается рядом экспертов и общественностью с эффективностью работы этой организации, управляющей пенсионными накоплениями и выплатами граждан России.

Обнародованные цифры, согласно проекту бюджета, таковы:

Общие доходы Пенсионного фонда в 2019 году оцениваются в 8,625 трлн руб., расходы — в 8,648 трлн руб., дефицит составит 23 млрд руб.

в 2019 году оцениваются в 8,625 трлн руб., расходы — в 8,648 трлн руб., дефицит составит 23 млрд руб. В том числе трансферт бюджету ПФР из федерального бюджета составит в 2019 году 3,33 трлн руб., или 38,6% общих доходов фонда.

В 2020 году трансферт вырастет до 3,44 трлн руб., в 2021 году снова составит 3,33 трлн руб.

В документе указано, что доля трансферта из федерального бюджета в общих доходах ПФР снизится до 35,8% к концу планового периода.

В целом, зависимость Пенсионного фонда от федерального трансферта будет сокращаться благодаря опережающему росту собственных доходов ПФР, следует из проекта его бюджета.

Заметим, что все эти впечатляющие цифры подлежат анализу и осмыслению (что, без сомнения, сделают в ближайшее время оппонирующие правительственным планам пенсионной реформы эксперты). Если "навскидку", то остается непонятным: эти цифры трансфертов из бюджета - будут и далее фигурировать как "дотации пенсионерам" (чтобы снизить которые и затеяна пенсионная реформа с фактическим уменьшением числа получателей пенсий)? Ведь ПФР является оператором выплат и по материнскому капиталу, например - который вообще не имеет отношение к взносам в пенсионный фонд...

Далее: это все рассчитано уже в рамках новой, анонсированной структуры расходов - после повышения пенсионного возраста? По идее - не должно бы: ведь соответствующий законопроект еще принят только в первом чтении, после чего началась волна общественного недовольства - которую попытался купировать на днях Владимир Путин, объявив о некоторых послаблениях "недопенсионерам"...

А вот еще вопрос: за счет чего же произойдет сокращение бюджетных трансфертов в Фонд (а именно их бремя открыто стараются минимизировать власти, включая президента)? Неужто действительно произойдет "опережающий рост собственных доходов ПФР"? Т.е ПФР станет, как это и происходит во многих странах, успешным инвесторов в экономику страны? Интересно, в каких отраслях? Или все-таки речь идет об улучшении баланса за счет сокращения собственных расходов Фонда - о которых на днях объявлено (во многом как ответ на очень сдержанную критику, все-таки прозвучавшую публично)? Кстати, стоит напомнить о совсем уж неприятном для ПФР - прозвучавшем от команды радикального оппозиционера Навального обвинении в адрес главы Фонда Антона Дроздова насчет "жизни не по средствам"...

Наверняка аналитики добавят к этим вопросам не один десяток других. Самое главное - чтобы эти вопросы были достаточно спокойно (без истерик) артикулированы - и в то же время не замалчивались и получали не демагогический, а по существу - ответ. Потому что, по-хорошему, вопросы о состоянии Пенсионного фонда - это вопросы о состоянии экономики страны, которую мы все (по крайней мере, на словах) так любим.

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