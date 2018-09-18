Петросян в новом образе ко дню рождения

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16 сентября Евгений Петросян отпраздновал свое 73-летие. Накануне он порадовал своих фанатов новыми публикациями, выложенными в Инстаграм. На снимке он показал свой новый брутальный образ, который пришелся всем по вкусу, а в видео поблагодарил подписчиков за теплые слова поздравления. Однако его даже не сразу узнали с новой прической и отрощенной щетиной. Фанаты прямо засыпали его комплиментами, посоветовав отрастить бороду. Также артист выложил архивное фото, где он еще совсем маленький и также поблагодарил своих родителей за такой заснятый кадр.
Многим показалось, что юморист после развода выглядит лучше и моложе.
Кстати, о нашумевшем: недавно началась опись совместного имущества Петросяна и Степаненко. Об этом прессе рассказал адвокат артиста. Евгению Вагановичу впервые разрешили попасть в свою же квартиру, чтобы произвести опись. Возможно после этого бракоразводный процесс будет идти быстрее. Однако в деле то и дело всплывают новые факты. Ранее считалось, что Петросян ушел из семьи к своей помощнице Татьяне Брухуновой, которая якобы беременна от него. Сейчас же ходят слухи, что она здесь абсолютно ни при чем, а просто у Петросяна есть внебрачный ребенок от какой-то неизвестной женщины. Сам Евгений Ваганович считает всё эти слухи смешными и отказывается проливать свет на всю эту историю. Многие считают, что это всего лишь пиар, чтобы повысить интерес к своим персонам. Их развод то и дело становится поводом для шуток. В Comedy Club даже сняли целый ролик, показав зрителю якобы судебный процесс юмористов.
Где правда во всей этой истории, знают только Петросян и Степаненко. Поклонники, конечно же, хотели бы видеть пару вместе, как это было раньше. Прожив много лет вместе, не может быть чтобы расстаться было так легко. Следя за всей этой историей очень хотелось бы, чтобы артисты вышли из нее с честью. Не так ли?
Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"
...И много других публикаций на эту тему
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