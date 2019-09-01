Петросян подарил Брухуновой помолвочное кольцо?

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На днях юморист Евгений Петросян и его 30-летняя помощница Татьяна Брухунова вместе пришли на церемонию закрытия фестиваля "Новая волна", который проходил в Сочи. До этого они практически никогда не появлялись на публике вместе, хотя вся страна в курсе их близких отношений.
По словам очевидцев, Петросян и Брухунова, сидя в зале, всё время улыбались и комментировали происходящее на сцене. Одним словом - "смотрелись как молодожены". От журналистов не ускользнуло и появление нового кольца на пальце у Татьяны. Кроме того, многие отметили необычный наряд помощницы юмориста, а именно - платье, сшитое из воланов разного цвета с чёрным подолом и рукавами в виде "фонариков". Сам же Евгений Ваганович с недавних пор отказался от неизменных деловых костюмов и стал появляться на публике в джинсах и футболках с оригинальными надписями.
А ведь совсем недавно в прессе прокатилась волна сообщений о том, что Петросян находится на грани финансового краха из-за развода с Еленой Степаненко. Всё дело в том, что бывшие супруги никак не могут поделить совместно нажитое имущество. Помимо квартир, домов, автомобилей и антиквариата, камнем преткновения стали элитные апартаменты площадью в 516 кв.м. Произошло это потому, что все документы оформлены на Петросяна, а проживает там Степаненко, которая отказалась платить за коммунальные услуги, а их выписывают на имя Петросяна. Это приблизительно 200-250 тысяч рублей в месяц, из-за чего были арестованы банковские счета юмориста. Однако Елене Григорьевне пришлось всё-таки заплатить какую-то часть денег, чтобы не остаться без воды и электричества.
Судя по всему, самого Петросяна эти финансовые вопросы сейчас не слишком волнуют. Поклонники юмориста вовсю гадают - а не помолвочное ли кольцо надела на закрытие "Новой волны" молодая и амбициозная Татьяна Брухунова? И если это действительно так - то когда состоится сама свадьба?..
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