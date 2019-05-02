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Петросян и Степаненко не смогли развенчаться
Ульяна АНТОНОВА   
02 Мая 2019 г.
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Несмотря на официальный развод, Елена Степаненко и Евгений Петросян все еще остаются супругами - перед Богом. Артисты обвенчались почти десять лет назад в храме Ильи Пророка в Обыденском переулке. После скандального расставания с женой Евгений Ваганович просил "развенчать" этот брак, но получил отказ.

Петросян и Степаненко не смогли развенчаться

Служитель храма, иерей Андрей Дорохин, рассказал "Комсомольской правде", что Патриарх разрешил расторгать церковный брак буквально около года назад, поскольку множество людей обращались в каноническую комиссию с такой просьбой. Ранее такие браки не расторгались, а аннулировались автоматически - при повторном венчании.

Почему же Петросян не смог развенчаться со Степаненко? Все очень просто - разрешение на расторжение церковного брака легче получить потерпевшему супругу, а вот виновник распада семьи на подобную просьбу чаще всего получает отказ.

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