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Петросян и Степаненко не смогли развенчаться
|Ульяна АНТОНОВА
|02 Мая 2019 г.
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Несмотря на официальный развод, Елена Степаненко и Евгений Петросян все еще остаются супругами - перед Богом. Артисты обвенчались почти десять лет назад в храме Ильи Пророка в Обыденском переулке. После скандального расставания с женой Евгений Ваганович просил "развенчать" этот брак, но получил отказ.
Служитель храма, иерей Андрей Дорохин, рассказал "Комсомольской правде", что Патриарх разрешил расторгать церковный брак буквально около года назад, поскольку множество людей обращались в каноническую комиссию с такой просьбой. Ранее такие браки не расторгались, а аннулировались автоматически - при повторном венчании.
Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"
...И много других публикаций на эту тему
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