«Песня на фотографии»: объявляем конкурс читательских фото и историй о людях с гитарой

Как ее только не назвали — народную песню под гитару: «бардовская», «самодеятельная», «туристическая». Вроде бы, прижилось «бардовская» — во всяком случае, всем понятно о чем речь... а слово может и не нравиться, вызывать улыбку — но вот, кстати, напомним: среди российских пенсионеров объявлен масштабный конкурс этих самых бардов-исполнителей. А редакция портала МГ, не желая оставаться в стороне, решила объявить конкурс фотоисторий на тему «люди с гитарой».

Для тысяч наших читателей песня под гитару — существенная часть жизни, кого-то она приободрила в нелегком труде, а кому-то помогла выдержать тяжелые моральные испытания... Истории драматические и веселые могут дремать в нашей памяти... и в фотоальбомах. Герои любительских фотографий (а кого-то уже нет с нами, увы) — разве они не достойны остаться в цифровом интернет-океане?

Полистайте свои фотоальбомы, переберите коробки с фотографиями былых лет! Наверняка там найдется достойный снимок — а к нему вспомнится история: о человеке или ситуации (пусть это будет даже очень короткое воспоминание о памятном случае из жизни).

Фотографии и истории надо присылать в редакцию портала по адресу Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript с пометкой в теме письма «на фотоконкурс».

Ваши фотовоспоминания будут опубликованы и представлены на суд читательского жюри. А победили — целых 10 человек! - получат по два билета на заключительный гала-концерт Всероссийского конкурса бардовской песни для пенсионеров (он пройдет в Государственном Кремлёвском Дворце 15 мая 2018 года).

Ну а пока, чтобы настроить память на нужную волну — одна из тех песен, что грели и греют душу...

Ну как, повспоминаем?

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