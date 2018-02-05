Песни на стихи Михаила Гуцериева в модной танцевальной аранжировке стали молодежными хитами

Известный российский поэт Михаил Гуцериев начал писать модные танцевальные хиты для молодежной аудитории, сделав смелый шаг в сторону расширения жанровых границ своего творчества. Как только в эфирах общенациональных радиостанций зазвучала композиция «Сделал шаг», текст которой написал Михаил Гуцериев, армия его почитателей существенно увеличилась. Авторами музыки стали талантливые композиторы Игорь Дворянинов и Михаил Бабанов.

После премьеры песни «Сделал шаг» многие интересовались: кто поет ее в составе проекта Nanarevolution & Andrian? Загадка была разрешена 30 января в студии одной из радиостанций, которая запустила увлекательный конкурс по выяснению вопроса. Во время живого исполнения композиции «Сделал шаг» стало известно – это легендарная группа «На-На», а модную аранжировку написал диджей Andrian (Андриан Мельников).

Как рассказал Михаил Игонин, один из солистов «На-На», Михаил Гуцериев создает уникальные, потрясающие, космические тексты. Сегодня на стихи Гуцериева уже записано несколько треков, которые просто разрывают, сообщил солист коллектива Владимир Политов. В самом начале 2017 года первая песня «Зинаида», написанная для репертуара группы «На-На» Михаилом Гуцериевым, сразу завоевала любовь слушателей.

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