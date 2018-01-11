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Перспективы криптовалюты Tkeycoin в 2018 году

Ксения ДАВЫДОВА   
11 Января 2018 г.
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Перспективы криптовалюты Tkeycoin в 2018 году

Минувший год сыграл большую роль в планомерном становлении мирового криптовалютного рынка.

ICO проводится на все более высоком профессиональном уровне. Авторитетные эксперты предупреждают, что проекты, проводящие ICO только на уровне идеи, в 2018 г. не соберут большое количество средств, что приведет к их провалу. Данные Architect Partners позволяют понять, что осенью прошлого года не более 34% проектов было успешными, тогда как 66% не удалось достичь и 90% Hard Cap.

Перспективы криптовалюты Tkeycoin в 2018 году

Для основателей перспективного отечественного проекта Tkeycoin эти новости являются плюсом. Они кардинально изменили стратегию развития будущего Tkeycoin DAO. Он будет представлен в новом свете уже в текущем году. Основой проекта выступят собственный блокчейн протокол, система шифрования RSA и Iron Atom Technologу. Это позволит выпустить монету Tkeycoin (TYC) и уже на ее основе токены TCD.

Отмечается, что перспективные решения основателей Tkeycoin (это стремление выйти на ICO с работающим прототипом, разработка проекта Tkeycoin DAO на долгие годы) окажут самое активное влияние на рост цены токенов TCD после их появления на бирже. Прогнозы 2017 г., возможности роста токенов TCD на бирже ICO достигали показателя в 12700%.

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