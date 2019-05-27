«Переутомление — это болезнь!» и другие новости из мира медицины

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Интересными и любопытными новостями о медицине радуют нас мировые СМИ. Наконец-то справедливость восторжествовала и переутомление вполне официально признали болезнью! В это же время американские учёные продолжили исследовать причины рака и подтвердили данные, что огромное количество новых случаев смертельного заболевания связано с нездоровым питанием. А из Великобритании пришли новости о случае редчайшего заболевания, которое развилось у пациентки из-за её неосторожного отношения к собственному здоровью.
Для начала поговорим о новости, значимой почти для каждого из нас. Было бы непросто найти человека, который бы никогда не встречался с переутомлением. Но раньше на него внимания особого не обращали, нередко называли «отговоркой» или «временной трудностью». Теперь оно стало самым настоящим заболеванием, которое одобрила Всемирная организация здравоохранения.
Переутомление отнесли к психологическим заболеваниям, которое описали как «физическое и психическое истощение вследствие хронического стресса, связанного с работой». К слову, в список новых болезней также попала компьютерная игромания.
Американские учёные, в свою очередь, вновь поведали нам об особенностях онкологических заболеваний. На этот раз специалисты решили изучить, как связано появление злокачественных опухолей с неправильным употреблением семи видов продуктов. Здесь же появились разнообразные факторы риска: кто-то ест мало зерна, фруктов овощей или молочки, а другие, наоборот, чрезмерно питаются мясом и сладкими напитками.
В результате оказалось, что в прошлом году было выявлено около 80 110 случаев рака у американцев из-за плохого питания. Результат очень даже значительный, ведь он составляет примерно 5% от ежегодно диагностируемых онкологических заболеваний. Примерно столько же было выявлено онкологических заболеваний, вызванных употреблением алкоголя.
Новости из шотландского города Глазго поступили очень даже поучительные. Своей историей поделилась 29-летняя Даниэль Макгиннесс, которая на долгое время оказалась парализована из-за собственной безответственности.
Впрочем, не будем её жестоко судить, ведь симптомы заболевания, на которые около двух недель не обращала внимания женщина, действительно были не самыми пугающими: сильный кашель и тошнота. Однако когда женщине потребовалось вылетать в отпуск, она вдруг почувствовала онемение конечностей. Здесь Макгиннесс уже решила обратиться к врачу, только вот специалист решил, что шотландка просто излишне беспокоится перед поездкой, так что он отправил пациентку домой.
Уже дома женщине стало так плохо, что её матери пришлось вызывать скорую. Только в клинике медики смогли обнаружить истинную причину «несерьёзных» симптомов пациентки: она страдала от редчайшего синдрома Гийена — Барре. Из-за этого заболевания иммунная реакция организма на инфекцию может стать причиной повреждения нервной системы.
Макгиннесс пришлось ввести в искусственную кому, иначе заболевание могло уничтожить её лёгкие. Когда женщина очнулась, она не могла двигаться. За долгие 11 недель в кровати её мышцы атрофировались, так что ей пришлось заново учиться делать простейшие действия.
Впрочем, тренировки дали свои плоды, а вместе с сеансами физиотерапии Макгиннесс пошла на поправку. Женщина сожалеет, что именно ей пришлось столкнуться с редчайшим заболеванием. Теперь она хочет написать книгу о своей болезни, чтобы помочь людям с похожим недугом.
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