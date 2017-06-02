Пенсия раздора

Хотите получать пенсию до 100 тыс. рублей и больше? Вот и бывшие чиновники тоже хотят. И получают. Однако против безмерных доплат вип-пенсионерам народ уже стал выходить на митинги.

Сайт для пенсионеров «Мои года» (moi-goda.ru) выяснил, что многотысячные доплаты вип-пенсионерам становятся предметом горячего общественного обсуждения в регионах, где денег нет, а держаться надо, как, например, в Бурятии – здесь люди уже начали митинговать, требуя отмены вип-пенсий.

Пенсии госслужащих: золотая тысяча

Россияне начали митинговать против высоких пенсий госслужащих. Фото pixabay.com

Пенсии госслужащих, в народе именуемых чиновниками, формируются из ежемесячных доплат за счёт региональных бюджетов. Так, доплата вип-пенсионерам в Бурятии полагается тем, кто, начиная с 22 мая 1996 года, хотя бы один год работал в «коридорах власти». И таковых в регионе сегодня насчитывается около тысячи человек. К примеру, один только бывший президент Республики Бурятия получает более 250 тыс. рублей в месяц. Остальные участники этой «золотой тысячи» тоже не бедствуют.

Когда принимался республиканский бюджет на прошлый год, общая сумма доплат для бывших госслужащих Бурятии составила около 270 млн рублей. Между тем, весной 2016-го резко ухудшились дела у одного из крупнейших местных налогоплательщиков – и казна Бурятии недополучила более 2 млрд рублей.

Чтобы выйти из ситуации, и не оставить без зарплат тех же врачей с учителями, бюджет начали резать, что называется, по живому. Отменили даже закупку школьной мебели, на которую планировалось потратить 39 млн рублей. Однако по сравнению с двухмиллиардной бюджетной недостачей все это больше напоминало пресловутые капли в море.

Тогда-то депутаты Народного Хурала и решили покуситься на «священную корову». Правда, до конца её все-таки не «забили»: вип-пенсии лишь сократили на 40%. Да и сократили-то отнюдь не навсегда, а только на семь месяцев: с 1 июня по 31 декабря 2016 года. Так что, с начала нынешнего года бывшие чиновники и депутаты вновь получают доплаты к пенсии в прежнем объёме.

«Грабеж средь бела дня!» – заявили тогда бывший депутат Народного Хурала Анатолий Коренев и бывший же первый секретарь Баргузинского РК КПСС Лев Раднаев. Они обратились в Верховный суд Бурятии и потребовали отменить временное уменьшение размера доплат. Надо отдать судьям должное: решение парламентариев о сокращении вип-пенсий они оставили в силе.

Казалось бы, история осталась в прошлом, однако непомерная жадность бывших начальников всколыхнула всю Бурятию. К примеру, один из парламентариев, Михаил Гергенов, даже внёс в Хурал законопроект о постоянном сокращении этих «спецвыплат». Однако подавляющее большинство его коллег данную инициативу не поддержало. Против неё 27 апреля проголосовала, в том числе, вся фракция «Единой России». Одно дело – временно лишить вип-пенсий своих бывших коллег, и совсем другое – оставить в будущем без таких доплат себя любимых.

Зато Михаила Гергенова поддержали рядовые жители Бурятии, которые в мае вышли на митинг на площади Революции в Улан-Удэ. Пенсионный скандал набрал такие обороты, что в него пришлось вмешаться даже высшему руководству Бурятии и депутатам Госдумы от региона. Так, по сообщению ИА REGNUM, врио главы Республики Алексей Цыденов высказался за ревизию списков тех, кто получает вип-пенсию. А депутат Госдумы Николай Будуев и вовсе решил объявить войну «элитным» доплатам к пенсии госслужащих и даже обратился по этому поводу в суд.

2017 год. На митинге против вип-пенсий. Фото со страницы «ВКонтакте» депутата Народного Хурала Бурятии Михаила Гергенова

2016 год. На митинге против вип-пенсий годом ранее. Фото ИА «Восток-Телеинформ»

Пенсионные «войны»

Подобные «войны» ведутся и в других российских регионах, о чём периодически сообщают пенсионные новости. В начале февраля в Омске активисты Общероссийского народного фронта заинтересовались доплатами к пенсиям для бывших руководителей города. Правда, там такие доплаты оказались поскромнее, чем в Бурятии – «всего лишь» по 10 – 30 тысяч рублей в месяц. И победить это зло получилось быстрее.

В середине мая вип-пенсии, ежегодно обходившиеся Омску в 30 млн рублей, были наконец-то отменены. Такое решение приняла прокуратура Омской области, мотивировав свою позицию тем, что городская казна и без того переживает не лучшие времена. В частности, из неё не получалось выделить средства, необходимые для расселения аварийных домов, капитального ремонта жилого фонда, освещения улиц и ремонта дорог. Городу сейчас явно не до красивой жизни бывших чиновников и депутатов.

Кстати, заодно областная прокуратура позаботилась и об областном бюджете: после отмены пенсионных добавок для региональных «випов» он не будет ежегодно «худеть» на 160 млн рублей.

Об отмене вип-пенсий заявил и глава Тувы Шолбан Кара-оол, выступая перед депутатами Верховного Хурала:

«Я в своём ежегодном Послании подчеркнул: социальная помощь должна быть адресной, должна оказываться тем, кто действительно в ней нуждается. Именно таким подходом объясняются наши решения по отказу от доплат к пенсиям региональных чиновников».

Пенсионные дрязги разбирает и саратовский областной суд, куда обратился бывший глава Балаковского района Александр Алексеев. Как пишет SUTYNEWS.RU, экс-глава муниципалитета недоволен тем, что его и ему подобных «знатных пенсионеров» лишили доплат депутаты районной думы. А сами депутаты сообщают о том, что они были просто в шоке, когда, после ухода Алексеева с поста мэра, узнали о системе вип-пенсий.

«Все они (доплаты), как оказалось, были приняты нашими предшественниками в году 2010-м, что, впрочем, не помешало бесконтрольному Алексееву сформировать себе из дюжины самых фантасмагорических надбавок оплату труда в 3 миллиона рублей в год», – возмущается депутат Думы Балаковского района Иван Чепрасов.

А вот краевой парламент Приморья таки отстоял привилегии своих бывших коллег. Там депутаты решительно воспротивились предложению двух коллег полностью отменить статью краевого закона «О государственных должностях в Приморском крае» – в ней говорится как раз про ежемесячные доплаты к пенсиям региональных чиновников.

Как рассказывает информационное агентство VladNews, депутат Законодательного собрания Приморского края Галина Медведева произнесла прочувствованную речь об одиннадцати бедных и несчастных экс-парламентариях, которые могут остаться без «пенсионной добавки» (её размер превышает обычную трудовую пенсию примерно в десять раз). В итоге, доплаты было все-таки решено оставить – хотя и сократить примерно наполовину.

Так что борьба с явно завышенными пенсиями бывших чиновников идёт с переменным успехом, и это оставляет вип-пенсионерам вполне реальную надежду все-таки отвоевать себе безбедную старость.

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Сайт для пенсионеров «Мои года», moi-goda.ru



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