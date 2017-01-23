Пенсия по нужде

Размер пенсии должен зависеть не от количества отработанных лет и условий труда, а от критерия нуждаемости, считает министр финансов Антон Силуанов. «Сделаем в ближайшее время», – заверил он на Гайдаровском форуме.
По словам Силуанова, новая стратегия пенсионной системы – более справедливая, так как «она будет предусматривать большие пенсии тем, кто в этих пенсиях нуждается и, соответственно, меньше тем, кто в них меньше нуждается».
Россиянам обещают новый расчёт пенсий. Фото pixabay.com
Расчёт пенсии
Однако бывший заместитель министр труда РФ Павел Кудюкин считает, что новый расчёт пенсий или социальных пособий по критериям нуждаемости открывают путь к произволу чиновников. Такое мнение эксперта приводит «Росбалт».
«Пенсия – это трудовые деньги, которые люди заработали, платя отчисления, поэтому как можно определять размер пенсии в зависимости от того, нуждаются они или не нуждаются? Как это учитывать с нашими размытыми критериями? С наших чиновников станется и до такого додуматься, что скажут: у вас дети хорошо зарабатывают, они должны вам помогать, и вам пенсия не положена», – говорит Павел Кудюкин.
Пенсии и пособия выплачиваются из государственной казны, зависят от конкретных критериев и направлены на разные социальные категории людей.
«Скажем, пособие на детей может платиться независимо от уровня доходов в семье, как это принято в мировой практике. А может зависеть от состояния семьи. Тем более, это относится к пособиям по бедности, которое платится тем, кто не дотягивает до прожиточного минимума. Конечно, в нынешней ситуации кризиса, плохой наполняемости бюджета правительство старается обобрать всех, кого можно. Как известно, у богатых денег много, но богатых самих мало, а у бедных денег мало, но самих бедных много и с них можно взять побольше. Правительство исходит из этой логики», – заметил Павел Кудюкин.
По мнению эксперта, нынешнее правительство хочет платить пособия как можно меньшему числу россиян.
Неприемлемыми называет предложения членов правительства Дмитрия Медведева назначать пенсии исходя из критериев нуждаемости глава Конфедерации труда России, председатель постоянной комиссии по трудовым правам и социальному партнерству Совета по правам человека при президенте РФ Борис Кравченко.
Как заявил профлидер корреспонденту «Росбалта», эти предложения не поддерживают ни общество, ни профсоюзы.
«Члены экономического блока правительства предлагают и дальше латать бюджетные и пенсионные дыры не за счёт сверхдоходов крупнейших корпораций, действующих на территории нашей страны, с огромными нормами прибыли, которые никак не изменились с началом кризиса, а искать эти средства в карманах простых граждан», – сказал Борис Кравченко.
По словам эксперта, предложение министра финансов РФ Антона Силуанова определять размер пенсий на основе критериев нуждаемости полностью разрушает действующую солидарную систему пенсионного обеспечения.
«Чиновники станут решать, кто нуждается в пенсионном обеспечении, а кто не нуждается, а также устанавливать его уровень. Это неприемлемо с точки зрения справедливости к правам людей, которые предшествовали нынешним участникам трудовых отношений, и такие радикальные предложения требуют абсолютно иного общественного договора между работающими и государством», – полагает Борис Кравченко.
...Первое, что приходит на ум от предложения по новому расчёту пенсий – что за дикость? Тем более, из уст министра финансов страны. И второй вопрос – что же такое произошло в государстве, что в нём завелись дикие министры?
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