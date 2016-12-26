Пенсионному фонду России не хватило более 200 млрд рублей на 2016 год

Увеличение численности неработающих пенсионеров стало одной из причин, по которой возник дефицит бюджета Пенсионного фонда России в 2016 году. В связи с этим до конца 2016 года ПФР получит из федеральной казны ещё 220,7 млрд рублей. Соответствующий закон 20 декабря подписал Владимир Путин.

Пенсионный фонд получит дополнительно из федерального бюджета 220,7 млрд рублей. Фото rostov.press

Глава государства внёс изменения в закон «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2016 год», сообщается на сайте президента России.

Федеральный закон принят Государственной Думой 30 ноября 2016 года и одобрен Советом Федерации 14 декабря 2016 года. Законом вносятся изменения в основные параметры бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на 2016 год в связи с уточнением показателей социально-экономического развития Российской Федерации.

Так, предусматривается увеличение доходов бюджета фонда на 2016 год за счёт увеличения на 220,7 миллиарда рублей объёма бюджетных ассигнований, передаваемых ему в форме межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на обязательное пенсионное страхование.

Предусмотренные Федеральным законом бюджетные ассигнования направляются на покрытие дополнительных расходов Пенсионного фонда в связи:

с уменьшением объёма поступления страховых взносов (из-за уменьшения размера фонда заработной платы в 2016 году); из-за роста расходов на выплату пенсий (увеличилась численность неработающих пенсионеров); вследствие проведённой с 1 февраля 2016 года индексации ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан на 7 процентов (вместо 6,4 процента, запланированных при формировании бюджета фонда на 2016 год).

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