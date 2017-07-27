Пенсионеров выведут из кабалы

Кабальные сделки в отношении пенсионеров, инвалидов и несовершеннолетних предлагается признавать недействительными. Такие поправки в Гражданский кодекс подготовил Минтруд России.

На заседании президиума Госсовета 18 мая 2017 году Владимир Путин дал поручение правительству установить особые меры защиты прав социально-уязвимых категорий потребителей – к ним относятся пенсионеры, инвалиды и дети.

Потребительские права пенсионеров взяли под особую защиту. Фото pixabay.com

Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило соответствующие поправки в новую редакцию пункта 3 статьи 179 Гражданского кодекса РФ. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов и в настоящее время находится в стадии общественных обсуждений, которые продлятся до 2 августа.

В Гражданский кодекс предлагается внести статью следующего содержания:

«Сделка на крайне невыгодных условиях, которую лицо было вынуждено совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств, либо уязвимости своего положения (инвалидность, пожилой возраст, несовершеннолетие), чем другая сторона воспользовалась (кабальная сделка), может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего».

Такая причина для отмены сделки, как «стечение тяжёлых обстоятельств», уже прописана в Гражданском кодексе и давно является предметом судебных разбирательств. Новым стало включение в перечень лиц с уязвимым положением.

Как сообщается в пояснительной записке к законопроекту, под уязвимым положением подразумевается не только экономическая проблема. Гражданин может заключить кабальную сделку вследствие своей неопытности в делах, легкомыслия, слабоволия и т.п. Эти и другие причины (личные, семейные, политические) по усмотрению суда тоже могут стать основанием для отмены сделки, заключённой на крайне невыгодных для гражданина условиях.

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