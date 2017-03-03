Пенсионеров могут оставить без дополнительной индексации страховых пенсий 1 апреля

В правительстве возникли разногласия по дополнительной индексации страховых пенсий, запланированной на 1 апреля 2017 года. Что победит - закон или жадность?

Дополнительная индексация страховых пенсий 1 апреля - под вопросом

Минтруд подготовил проект постановления правительства по дополнительной индексации страховых пенсий на 0,4% с 1 апреля. Это не шутка, не смотря на смехотворное повышение.

По закону пенсии повышаются с учётом официально утверждённого роста потребительских цен за прошлый год. В 2016 году цены, согласно данным Росстата, выросли на 5,4% – на столько постановлением правительства и были проиндексированы пенсии 1 февраля 2017 года.

Однако Госдума выделила Пенсионному фонду бюджетные средства для индексации страховых пенсий с 1 февраля на 5,8%. В связи с этим Минтруд предложил провести 1 апреля дополнительную индексацию ещё на 0,4%, чтобы выплатить пенсионерам все деньги, предусмотренные на эти цели в бюджете ПФР. Так что это будет вторая, незапланированная, индексация страховых пенсий с начала года.

Однако Минфин выступил против инициативы Минтруда. По мнению министра труда и социальной защиты Максима Топилина, отказ Минфина согласовать повторное повышение страховых пенсий с 1 апреля – незаконно. Возможность дополнительного повышения пенсий предусмотрена законодательством, единственная оговорка – если финансы позволяют. А они позволяют. Деньги есть, их просто надо выдать получателям. Все расходы утверждены Госдумой.

Максим Топилин сообщил, что Минтруд обратился за поддержкой своей позиции в Министерство юстиции. Что победит – закон или жадность – покажет 1 апреля.

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Владимир Шпикалов, moi-goda.ru



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