Парламент Чечни просит для президента России три срока подряд. А почему не пять-то?

Парламент Чечни внес в Госдуму поправки о сроках полномочий президента России, следует из базы данных нижней палаты парламента.

При этом текста законопроекта в базе Госдумы пока нет.

Ранее парламент Чечни единогласно принял решение о внесении в Госдуму законодательной инициативы о поправке к Конституции РФ, в соответствии с которой предлагается увеличить количество допустимых президентских сроков до трех (напомним, что ныне этот предел ограничен двумя сроками, т.е. 12-ю годами подряд).

Пресса также сообщает о мотивировке, которой законодатели северокавказской республики обосновывают свое предложение. Подчеркивается, что в Российской Федерации к настоящему моменту установилась социально-политическая стабильность и ее следует сохранить. Ссылаясь на данные руководства Республики Чечня, "Аргументы Недели" цитируют: "В непростой внешнеполитической обстановке необходимо обеспечить преемственность государственной власти". В законопроекте отмечается, что эта поправка никак не будет ущемлять демократические основы страны и позволит гражданам РФ самостоятельно определять свое будущее.

Заметим, что у предложения чеченских законодателей найдутся наверняка как сторонники - так и жесткие противники. Понятно, что в настоящиий момент и в обозримой перспективе предлагаемое решение может касаться только одного человека - лишь только-только вступившего в свой очередной президентский срок Владимира Владимировича Путина. Поддерживать идею будут те люди, кому нравится текущее положение дел в стране и для кого Путин - символ стабильности и "возвращающегося величия" России. А возражать... вовсе, кстати, не только радикальные противники путинского правления. Ведь, на самом деле, "преемственность государственной власти" - это такой механизм, когда власть в стране может передаваться из рук в руки без потрясений, т.е. не зависит целиком и полностью лишь от одного человека (и его возраста, морального и умственного состояния).

Что, неужели предстоящие щесть лет - это недостаточный срок, чтобы такую преемственность обеспечить?

А что думаете вы?

Я поддерживаю идею чеченских законодателей: нужно дать лично В.В.Путину руководить Россией не до 2024-го, а до 2030-го года!



1

2

3

4

5 ( 0 Votes )

Я поддерживаю идею чеченских законодателей потому, что любой человек, избравшийся в нашей стране Президентом - должен иметь как минимум 18 лет для реализации своих планов!



1

2

3

4

5 ( 1 Vote )

Я возражаю против этой идеи: два президентских срока по шесть лет подряд - вполне достаточно, чтобы выработать свой собственный курс и, если он окажется удачным, подготовить себе преемника и познакомить народ с этим человеком!



1

2

3

4

5 ( 0 Votes )

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ