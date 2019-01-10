Отстаньте уже от Перельмана! Слухи о «бедственном» состоянии российского математика опровергнуты

Однажды российский математик Григорий Перельман доказал сложнейшую гипотезу Пуанкаре, за что ему присудили премию в миллион долларов. Неожиданно для всех гений отказался от огромных денег. Со временем шумиха в СМИ о «странном» решении немного улеглась, а сейчас о математике опять заговорила вся Россия: появились слухи, будто Перельман живёт в нищете и рискует «погибнуть в полном одиночестве». Но сам учёный, судя по всему, хочет только одного – чтобы от него наконец-то отстали.

Перельман, по словам его соседки по дому, ведёт замкнутый образ жизни. Он не слишком трепетно заботится о своём внешнем виде, редко выходит на улицу, мало общается с людьми и всегда пытается скрыть своё лицо, чтобы его не узнали случайные прохожие. По словам женщины, «ему комфортно в своем мире», но почему-то люди постоянно норовят залезть в «мир Перельмана» без его разрешения.

Честно говоря, каждый имеет право жить так, как ему хочется. Если уж гений действительно не желает лишней славы и общения, так почему все вокруг постоянно пытаются ему всё это «навязать», пусть даже из добрых побуждений? К тому же, как в итоге оказалось, Перельман никаких бедствий не знает. Как заявила его соседка, математик «в помощи не нуждается, а если бы и нуждался, то вряд ли бы стал кричать об этом». О том чтобы принимать помощь от посторонних людей и говорить нечего – Перельман этого бы никогда не сделал. Из-за новой шумихи, предположила женщина, учёный ещё долго не появится на улице.

Распространителем недостоверных слухов стал один из пользователей соцсети Facebook. Однажды он увидел учёного в магазине и был так поражён его «ужасающим» внешним видом, что незамедлительно написал пост о бедственном состоянии российского гения – там уже и предположения о риске «голодной смерти» появились. Автор попросил людей оказать поддержку учёному, но чуть позже он всё-таки удалил свой пост.

Знакомые Перельмана также рассказали «Московскому комсомольцу», что учёный поддерживает связь со своими коллегами через социальные сети. Григорию Яковлевичу порой предлагают подработку или помощь, но он всегда отказывается от этого. Такой уж он человек, со своими странностями, на которые он имеет полное право – точно не нам судить его за столь скромный образ жизни.

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