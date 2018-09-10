Открыта вакансия жены пожилого миллионера

Требования: владение огнестрельным оружием, навыки пилотирования вертолёта, фертильность.

72-летний миллионер Бенджамин Слейд поведал о своих жёстких требованиях к будущей избраннице в эфире телеканала ITV, пишет Mirror.

Первым условием престарелого британца стал возраст его предполагаемой жены – около 35 лет. Для него крайне важно, чтобы хозяйка домашнего очага обладала навыками стрельбы, вождения автомобиля и вертолёта. При этом она должна будет родить ребёнка, ведь Слейд уже давненько мечтает о наследнике.

Избраннице также желательно обладать высокими способностями в дизайне интерьеров и ведении домашнего хозяйства. Сам миллионер признался, что даже покупка ковра для него невыполнимая задача, а платить профессионалам он не хочет – по мнению предприимчивого жениха, они слишком много просят за свой труд. Такой полезный брак с женщиной, способной удовлетворять нескромные потребности, он назвал хорошей сделкой – «два по цене одного».

К слову, сэр Слейд обмолвился про разнорабочего, который «убежал с последней хозяйкой дома», так что теперь хозяин ищет нового подчинённого.

Многие телезрительницы крайне высоко оценили стремления миллионера, называя его восхитительным мужчиной, и даже признались в том, что готовы пойти под венец с таким требовательным человеком.

Учитывая такой подход к выбору невесты, пожилой миллионер даже пытается соответствовать поставленным требованиям: к примеру, он не раз признавался в том, что тщательно следит за своим сексуальным здоровьем с помощью специальных тренировок и диеты.

Что сказать, у богатых стариков свои причуды! Кто-то вот так открывает вакансию на место жены, другие пожилые люди, да и пусть даже не обременённые весом крупной суммы накоплений, находят себе необычные хобби, на которые даже молодёжь не всегда отважится. Так, жительница Великобритании Дорис Лонг в 85 лет увлеклась промышленным альпинизмом. Да так увлеклась, что даже после того как ей стукнуло 100 лет, смогла покорить самый высокий небоскреб в Англии – Спинакер Тауэр.

А Бадди Уинкл стала одной из самых эпатажных бабушек современности, ведь в 86 лет она завела аккаунт в Instagram, где стала публиковать свои фото в молодёжных и порой даже вызывающих стилях. Вот и получается, что жизни многих активных пожилых людей тесно связаны с необычными событиями и интересными хобби, из-за которых они нередко становятся героями сетевых обсуждений. Остаётся только пожелать им удачи и дальнейших свершений в своём стремлении жить на все 100%!

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