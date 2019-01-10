Открыли вакансию для тех, кто окончательно устал от шумных городов

В США открыли очередную вакансию мечты. На этот раз в штате Калифорния можно попробовать себя в роли смотрителя маяка на острове, который расположился недалеко от Сан-Франциско, передаёт сайт Travel and Leisure.

Без дела смотрители маяка сидеть не будут, ведь новым хозяевам придётся следить за гостиницей. Старые хранители решили уехать подальше от спокойного места, вот и стали искать себе достойную замену.

При этом на такую работу будут рассматриваться только пары. Они получат жильё, пропитание и целых 130 тысяч долларов в год. Новые хранители должны будут следить за состоянием маяка и гостиницы, вести бухгалтерский учёт, а также помогать гостям добираться до острова и возвращать их на Большую землю.

В то же время смотрителям придётся отказаться от многих удобств современного мира, ведь на маяке не найти беспроводного интернета или телевидения. Впрочем, желающих уехать подальше от шумного города за неплохую сумму наверняка найдётся немало.

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