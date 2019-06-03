От Андрея Лебедева требуют более 20 миллионов рублей компенсации за несостоявшуюся свадьбу

На днях бизнесвумен Лидия Трусова заявила, что 57-летний Андрей Лебедев обманул её. Она оплатила свадьбу, а актёр неожиданно привёл другую женщину и женился на ней. Теперь Трусова пытается хотя бы возместить свои убытки, ведь она дарила мужчине подарки и изрядно потратилась. Для этого она пришла на передачу "На самом деле".

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Пара познакомилась около 5 лет назад и много путешествовала вместе. На то время бизнесвумен была замужем и тайно снимала дорогостоящую квартиру для встреч, которые проходили несколько раз в неделю. После расставания Лидия поняла, что Андрею были нужны только деньги.



Сам Лебедев немного по-другому описывает ситуацию. Он признался, что действительно долгое время встречался с Трусовой, но при этом она скрывала от него факт замужества. Узнав о муже, актёр разорвал их отношения. В начале мая актёр зарегистрировал с Татьяной Ивановой, а празднование проходило в кругу друзей — звёзд шоу-бизнеса. Теперь вместо медового месяца супруги вынуждены выслушивать несправедливые обвинения и угрозы в свой адрес.



Как оказалось, муж бывшей любовницы Лебедева узнал о её похождениях и подал на развод. При расторжении брака она потеряет возможность пользоваться его деньгами, которые привыкла тратить без ограничений. Таким образом Трусова просто хочет улучшить своё материальное положение, полагает актёр.



Чтобы защитить свое доброе имя, Андрей Валентинович не только пришел на передачу, но и согласился пройти проверку на детекторе лжи. Прибор показал, что артист и правда пользовался деньгами любовницы, но истратил не более 500 тысяч рублей. Лидия же требует от него целых 27 миллионов. По её словам, у них даже была назначена дата свадьбы. Она купила роскошное платье и арендовала ресторан. Однако ей пришёл счёт на куда большую сумму, а невестой была записана другая женщина.



Чем закончится эта некрасивая история, пока непонятно. Возможно обиженная женщина не ограничится телепередачей, но и подаст в суд на бывшего возлюбленного. И тогда жизнь молодоженов точно превратится в драматический сериал с совершенно непредсказуемым финалом.

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