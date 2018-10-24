Ошиблись могилой: британскую бабушку похоронили не в том склепе

Лишь спустя 14 лет после захоронения своей бабушки британка Кэтрин Квик узнала о том, что останков её родственницы в могиле нет. Об этом пишут в Metro.

В 2003 году Марион Джарвис, 82-летняя бабушка Кэтрин, умерла от рака. Дочка и внучка решили похоронить свою родственницу в склепе рядом с её дедушкой и бабушкой, которые погибли в далёких 1930-х годах, на кладбище города Пенарт, расположенного в Южном Уэльсе. Могила дальних предков Кэтрин не имела каких-либо обозначений, но администрация кладбища заверила родственников покойной, что нужный склеп был найден благодаря старым планам местности. Кэтрин со своей матерью поставили надгробие с именами всех захороненных родственников и стали регулярно посещать эту могилу.

Декабрь 2016 года принёс Кэтрин тяжёлые вести: у её ещё нерождённой дочери обнаружили генетическое отклонение, которое намного увеличивает шанс мертворождения. Она решила, что аборт будет лучшим выбором в данной ситуации, и захотела похоронить останки ребёнка рядом с бабушкой. Но через неделю женщина узнала о том, что в ритуальном агентстве ошиблись могилой: они похоронили родственницу Кэтрин через ряд от нужного склепа. Начальство компании и муниципалитет извинились перед британкой за свою ошибку.

Избавиться от путаницы удалось только через несколько месяцев, когда Джарвис перезахоронили и оставили в склепе вместе с останками нерождённого ребёнка. Даже от прощальной церемонии семье пришлось отказаться, ведь все они были «эмоционально истощены». По признанию самой британки, ей было очень «стыдно перед бабушкой». Семье даже пришлось заплатить за ошибку ритуального агентства, ведь для извлечения останков бабушки необходимо было сломать могильный камень.

В городском муниципалитете ситуацию прокомментировать не могут, ведь люди, которые работали на похоронах Джарвис, давно уволились. При этом представитель муниципалитета отметил, что всесторонняя помощь семье всё-таки была оказана.

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