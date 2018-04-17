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Опубликована книга профессора Владимира Просвиркина «Будущее не за горами»

Ксения ДАВЫДОВА   
17 Апреля 2018 г.
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Опубликована книга профессора Владимира Просвиркина «Будущее не за горами»

Стало известно о том, что доктор педагогических наук, профессор РАНХиГС при Президенте РФ, заслуженный учитель РФ Владимир Просвиркин закончил работу над книгой «Будущее не за горами».

Масштабный литературный труд состоит из шести глав и посвящен перспективам развития современного общества в преломлении на технологии. Отмечается, что они во многом работают на опережение в отношении общественного сознания человечества, легко вносят изменения в рынок и правила игры. Профессии, которым учились люди, становятся невостребованными. По словам Владимира Просвиркина, сейчас нужно не идти в ногу со временем, а стараться опережать его, видеть, понимать и выстраивать собственное будущее.

Опубликована книга профессора Владимира Просвиркина «Будущее не за горами»

Читательская аудитория книги «Будущее не за горами» — управленцы муниципального, регионального, федерального и международного рангов. Автор предоставляет читателям возможность изучить его прогнозы развития современного общества на краткосрочную и долгосрочную перспективу. Он приводит свое видение возможных путей и способов выхода Российской Федерации в мировые лидеры, а также рассматривает вопросы развития человека.

Сообщается, что книга «Будущее не за горами» является практическим, научно-популярным изданием. По сути, она выступает качественным помощником в отношении самодиагностирования и выявления в себе различных индивидуальных особенностей и наклонностей. Думающий, ответственный руководитель может рассматривать ее, как настольное пособие и научное подспорье в деле формирования стратегии развития системы образования, как на государственном, так и на региональном уровне.

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