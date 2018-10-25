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Опубликован ТОП-20 программ рефинансирования кредитов наличными по версии Выберу.ру

Ксения ДАВЫДОВА   
25 Октября 2018 г.
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Опубликован ТОП-20 программ рефинансирования кредитов наличными по версии Выберу.ру

Команда финансового сайта Выберу.ру завершила работу над рейтингом лучших программ рефинансирования потребительского кредита от ведущих отечественных банков за сентябрь (https://www.vbr.ru/banki/kredity/podbor/best-refinance-credits-september-2018/). В исследовании учитывались размер процентной ставки по предложению, надежность банка и его позиции в различных рейтингах, а также произведен расчет суммы ежемесячного платежа.

Опубликован ТОП-20 программ рефинансирования кредитов наличными по версии Выберу.ру

Сентябрьский рейтинг портала Выберу.ру возглавило предложение от ВТБ. В рамках этой программы заявителю предоставляется возможность объединения в один до шести кредитов и кредитных карт (в т. ч. и сторонних банков). Максимальная сумма займа — пять миллионов рублей, а размер минимальной ставки — 7,9% годовых. Выдача займа производится на срок до семи лет. При оформлении заявки на сайте ВТБ или портале Выберу.ру можно рассчитывать на получение предварительного кредитного решения онлайн.

Вторая позиция в рейтинге у программы рефинансирования от «ФК Открытие». В ее рамках доступна опция объединения до пяти кредитов сторонних банков. Максимальный размер займа — пять миллионов рублей. Его выдают максимум на пять лет при минимальной ставке в размере 8,9%. Погашение платежей можно осуществлять через мобильный или интернет-банк «ФК Открытие».

Что касается третьего места, то оно досталось программе рефинансирования от МТС-Банка. Максимальный размер займа по этому предложению — пять миллионов рублей. Его выдают на срок до пяти лет по минимальной ставке от 8,9% годовых. Заявителю предоставляют возможность выбрать удобную для него дату погашения платежей и получить средства на любые кредитные цели.

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