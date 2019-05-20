Опрос: многие наследники богатых предпринимателей оказались в стороне от семейного дела

Быть ребёнком успешного и богатого родителя далеко не так перспективно, как могло показаться на первый взгляд, выяснилось из соцопроса Организации молодых инвесторов и крупного инвестбанка Credit Suisse. Судя по всему, почти половина детей богатых бизнесменов в семейном бизнесе даже не участвует!

При этом 22% детей предпринимателей работают на незначительных должностях в семейном бизнесе. Около 21% получили управляющие должности высшего звена, а 7% удостоились лишь базовых рабочих мест. Интересно, что 2% опрошенных детей работали у своих богатых родителей в качестве стажеров.

В исследовании приняли участие около 200 детей богатых и влиятельных бизнесменов. Разброс возрастов опрошенных получился довольно серьёзный: от 24 до 44 лет.

Целеустремлённых детей, которые намерены ещё заполучить бизнес своих родителей, оказалось 39% от общего числа. Впрочем, 30% постеснялись заявить о своих намерениях, ведь в их семьях этот вопрос пока не обсуждался. Немало было и тех, кто отказался от семейного дела – 21% от общего числа респондентов. Наиболее успешных среди опрошенных оказалось лишь 10%: они уже успели встать во главе семейного дела.

Среди детей, которые в родительском бизнесе не участвуют, было 26% тех, кто желал развивать собственную карьеру. Около 23% захотели сначала получить опыт на стороне, чтобы потом окунуться в семейный бизнес с головой и знаниями.

Ещё 23% опрошенных о стороннем опыте не говорили, но всё равно захотели присоединиться к своим родителям чуть позже. Примерно 17% опрошенных заявили, что отказались от семейного дела, чтобы избавиться от ненужных конфликтов. И лишь 3% честно признались, что родители не воспринимают их на равных, из-за чего те не стали влезать в бизнес семьи.

Любопытно, что только 39% респондентов похвастались активной ролью в семейном бизнесе. Оставшиеся дети богачей признались, что они не смогли получить активную роль в бизнесе близких родственников.

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Статистика получилась интересная, учитывая, что в нашей стране эта тема очень даже актуальная: олигархи стареют, но им надо передавать кому-то свой огромный бизнес. Ещё интереснее то, что проблема наследства, о которой мы нередко пишем на портале «Мои года», касается далеко не только миллиардеров. Кое-какие накопления есть и у среднего и малого бизнеса в нашей стране - у тех, кто поднялся благодаря таланту, предприимчивости и изрядному труду.. Пусть таких людей не очень много, да и наследство у них не столь огромное, но оно всё-таки есть! Интересно, а как такие люди решают вопрос передачи своего семейного дела?

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