Опыт развития абазино-абхазского этноса на X Всероссийском съезде НКО представило Международное объединение «Алашара»

Международное объединение содействия развитию абазино-абхазского этноса «Алашара» стало участником X Всероссийского съезда НКО, состоявшегося в российской столице. На форуме представители организации вице-президент АНО «Алашара» Рамазан Мхце и руководитель обособленного подразделения в Черкесске Мурат Муков рассказали о модели по формированию в Карачаево-Черкесской Республике общественной инициативы.

Развивая в КЧР абазинский этнос и абазинские села, «Алашара» действует уже семь лет. Пробуждение общественной инициативы, формирование гражданского общества путем привлечения местных жителей к процессу улучшения жизни родного села – основа деятельности объединения. Создатель модели – Мусса Экзеков, президент «Алашара», меценат и вице-спикер Народного собрания КЧР. Главным в работе АНО стал принцип «не вместо, а вместе»: люди становятся не потребителями помощи или наблюдателями, а соорганизаторами. Инициативы АНО «Алашара» активно поддерживают власти КЧР.

Работа «Алашара» была признана высокоэффективной участниками съезда НКО, особо подчеркнута прозрачность деятельности. Публичный отчет организации стал одним из победителей всероссийского Конкурса годовых отчетов НКО «Точка отсчета», получив категорию «Серебряный стандарт». В результате АНО «Алашара» получила приглашение войти в Федеральный народный совет и Общенациональный союз НКО России.

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