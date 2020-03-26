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«Она так мечтала о ребенке, о семье!»: секреты личной жизни Валентины Толкуновой
Егор СТУКОВ   
26 Марта 2020 г.
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Уже 10 лет прошло со дня смерти Валентины Толкуновой. Мы запомнили её как легендарную певицу Советского Союза, но для близких, и в особенности для последнего супруга, Валентина была доброй и заботливой женщиной, которая была готова отдать все свои силы на помощь родным людям.

«Она так мечтала о ребенке, о семье!»: секреты личной жизни Валентины Толкуновой


Подробности о личной жизни Валентины Толкуновой поведал её брат ещё несколько лет тому назад. Первый супруг артистки был довольно известным композитором.

– Для нее выше этого человека никого не было. Саульский был старше на 18 лет, опытный, образованный. Какие там были чувства! Мне кажется, что по накалу то чувство было самым сильным в жизни Валентины, – поделился Сергей Васильевич.

Пять лет продлился идеальный брак Валентины и Саульского. Певица испытывала сильнейшее чувство к своему избраннику, только вот его любовь оказалась не очень-то крепкой. Юрий Саульский влюбился в другую, после чего артистка сразу же подала на развод.

Всё это далось нашей героине нелегко, пусть даже она пыталась скрыть все трудности от близких людей. Да и с деньгами у певицы начались проблемы, ведь ей пришлось в одиночку платить за кооперативную квартиру.

Так уж получилось, что вторым супругом Валентины также стал мужчина по имени Юрий. С ним певица повстречалась в посольстве Мексики, где её будущий избранник трудился переводчиком.

– Юрий обаял Валентину своими знаниями и интеллигентностью. В 1977 году у них родился сын Коля — родители решили назвать его в честь нашего деда. Валя была счастлива. Она так мечтала о ребенке, о семье! За годы одиночества, конечно, настрадалась, – рассказал брат певицы.

Прошло несколько лет, и верный супруг отправился в США, где хотел заняться написанием книги о Льве Троцком. Расставание получилось длительным – мужчина покинул Валентину на целых 12 лет. Переезжать вместе с ним певица не хотела, ведь она знала, что нужна здесь, на родине.

В 1992 году ситуация усугубилась страшным диагнозом – у Валентины обнаружили рак груди.

– До этого лет шесть она не была у врача. Некогда было, ездила, работала. Может, если бы недуг нашли вовремя, не случилось бы страшной трагедии потом, – считает брат артистки.

Но даже так был шанс избежать трагедии, ведь лечение даже в те времена спасало немало жизней. К сожалению, Валентина испугалась химиотерапии. Опухоль ей вырезали, но без дальнейшего лечения этого было мало. Певица попробовала заменить современные методы терапии народными средствами и молитвами, что и стало фатальной ошибкой.

В это время супруг звезды наконец-то вернулся домой. Только вот мужчина был старше своей избранницы на 23 года, так что Валентина встречала уже глубоко старого и больного человека. У него также диагностировали онкологию, были проблемы с сердцем, слухом и зрением. Валентина не пожалела себя и бросила все силы на уход за мужем.

Даже несмотря на такую самоотверженность и отказ от лечения, Валентина Толкунова прожила еще целых 14 лет. Вновь рак молочной железы был диагностирован у певицы в 2006 году. Ей опять пришлось пережить операцию, в этот раз она согласилась на химиотерапию, но было уже слишком поздно.

Спустя три года сильнейшие головные боли заставили Валентину в очередной раз обратиться в больницу. Обследование показало неутешительный результат – опухоль мозга. Певица скончалась 22 марта 2010 года. До самого конца она оставалась любимой артисткой для преданных фанатов и доброй, самоотверженной женщиной для самых близких людей.

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