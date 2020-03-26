«Она так мечтала о ребенке, о семье!»: секреты личной жизни Валентины Толкуновой

Уже 10 лет прошло со дня смерти Валентины Толкуновой. Мы запомнили её как легендарную певицу Советского Союза, но для близких, и в особенности для последнего супруга, Валентина была доброй и заботливой женщиной, которая была готова отдать все свои силы на помощь родным людям.
Подробности о личной жизни Валентины Толкуновой поведал её брат ещё несколько лет тому назад. Первый супруг артистки был довольно известным композитором.
– Для нее выше этого человека никого не было. Саульский был старше на 18 лет, опытный, образованный. Какие там были чувства! Мне кажется, что по накалу то чувство было самым сильным в жизни Валентины, – поделился Сергей Васильевич.
Пять лет продлился идеальный брак Валентины и Саульского. Певица испытывала сильнейшее чувство к своему избраннику, только вот его любовь оказалась не очень-то крепкой. Юрий Саульский влюбился в другую, после чего артистка сразу же подала на развод.
Всё это далось нашей героине нелегко, пусть даже она пыталась скрыть все трудности от близких людей. Да и с деньгами у певицы начались проблемы, ведь ей пришлось в одиночку платить за кооперативную квартиру.
Так уж получилось, что вторым супругом Валентины также стал мужчина по имени Юрий. С ним певица повстречалась в посольстве Мексики, где её будущий избранник трудился переводчиком.
– Юрий обаял Валентину своими знаниями и интеллигентностью. В 1977 году у них родился сын Коля — родители решили назвать его в честь нашего деда. Валя была счастлива. Она так мечтала о ребенке, о семье! За годы одиночества, конечно, настрадалась, – рассказал брат певицы.
Прошло несколько лет, и верный супруг отправился в США, где хотел заняться написанием книги о Льве Троцком. Расставание получилось длительным – мужчина покинул Валентину на целых 12 лет. Переезжать вместе с ним певица не хотела, ведь она знала, что нужна здесь, на родине.
В 1992 году ситуация усугубилась страшным диагнозом – у Валентины обнаружили рак груди.
– До этого лет шесть она не была у врача. Некогда было, ездила, работала. Может, если бы недуг нашли вовремя, не случилось бы страшной трагедии потом, – считает брат артистки.
Но даже так был шанс избежать трагедии, ведь лечение даже в те времена спасало немало жизней. К сожалению, Валентина испугалась химиотерапии. Опухоль ей вырезали, но без дальнейшего лечения этого было мало. Певица попробовала заменить современные методы терапии народными средствами и молитвами, что и стало фатальной ошибкой.
В это время супруг звезды наконец-то вернулся домой. Только вот мужчина был старше своей избранницы на 23 года, так что Валентина встречала уже глубоко старого и больного человека. У него также диагностировали онкологию, были проблемы с сердцем, слухом и зрением. Валентина не пожалела себя и бросила все силы на уход за мужем.
Даже несмотря на такую самоотверженность и отказ от лечения, Валентина Толкунова прожила еще целых 14 лет. Вновь рак молочной железы был диагностирован у певицы в 2006 году. Ей опять пришлось пережить операцию, в этот раз она согласилась на химиотерапию, но было уже слишком поздно.
Спустя три года сильнейшие головные боли заставили Валентину в очередной раз обратиться в больницу. Обследование показало неутешительный результат – опухоль мозга. Певица скончалась 22 марта 2010 года. До самого конца она оставалась любимой артисткой для преданных фанатов и доброй, самоотверженной женщиной для самых близких людей.
Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"
...И много других публикаций на эту тему
- Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
«Она так мечтала о ребенке, о семье!»: секреты личной жизни Валентины Толкуновой
Уже 10 лет прошло со дня смерти Валентины Толкуновой. Мы запомнили её как легендарную певицу Советского Союза, но для близких, и в особенности для последнего супруга, Валентина была доброй и заботливой женщиной, которая была готова отдать все свои силы на помощь родным людям.
-
Россия прекратила авиасообщение с другими странами
С 27 марта регулярное и чартерное авиасообщение в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении, кроме рейсов для вывоза россиян, будет полностью прекращено. Соответствующее поручение правительство направило Росавиации.
-
Новозеландский стрелок признал свою вину в убийстве 51 человека
Австралиец Брентон Таррант, которого судят за расстрел прихожан в мечетях новозеландского города Крайстчерч, квалифицированный как теракт, признал вину в убийстве 51 человека.
-
Лев Лещенко, попавший в реанимацию, уже идёт на поправку
Известный эстрадный певец Лев Лещенко, доставленный в инфекционную больницу в подмосковной Коммунарке, куда кладут пациентов с коронавирусом, рассказал о своем самочувствии.
-
Коронавирус и на выплаты по кредитам влияет? А как же!
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и карантинные меры, введенные в России и других странах, становятся аргументами для должников, с которыми работают коллекторы, и которые пытаются перенести выплаты по кредитам.
-
Какие еще примеры нужны, чтобы народ вспомнил, в чьих руках спасение утопающих?
Сегодня многие россияне рискуют не только своими, но и чужими жизнями.
-
Сразу два самолета Минобороны разбились на юге России
Сразу две авиакатастрофы с участием воздушных судов ВКС России произошли 25 марта на юге страны. Тренировочный L-39 разбился в Краснодарском крае, а истребитель Су-27 – в Крыму.
-
Эксперты портала Ten-best.ru высоко оценили эксплуатационные характеристики Viatti Bosco A/T
Эксперты специализированного онлайн-журнала Ten-best.ru высоко оценили эксплуатационные характеристики Viatti Bosco A/T. Шины выпускаются на предприятиях Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES. Модель сконструирована специально для кроссоверов класса SUV.
-
Кабинет министров тоже уходит на «удалёнку»
Правительство РФ поручило федеральным органам власти перевести максимальное число сотрудников на удаленный режим работы с 27 марта в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщается на сайте кабмина.
-
Найден первый человек, заразившийся COVID-19. Это продавщица креветок
Первым человеком, который заразился коронавирусом нового типа, была продавщица креветок на рынке морепродуктов в китайском городе Ухань. Как пишет РИА Новости со ссылкой на китайскую газету «Пэнпай», фамилия женщины — Вэй.
-
Владимир Пресняков-старший: Коронавирусы рано или поздно пройдут, а искусство — вечно
Известный композитор, саксофонист Владимир Пресняков рассказал, чем грозит российским музыкантам отмена концертов из-за коронавируса и как сохранить оптимизм.
-
В Сочи махнуть на ближайшие дни — не лучшая идея
Мэр Сочи Алексей Копайгородский на своей странице в Instagram попросил россиян не приезжать в город на следующей неделе, накануне объявленной президентом РФ нерабочей.
-
«Да, пошел он к черту со своей репертуаром и фамилией»: как Григорий Лепс к славе пробивался
К известности Григорий Лепс шёл долго, но уверенно. Поначалу этот путь усложняли продюсеры-скептики, которые не верили в талант музыканта. Но в итоге ему всё же удалось разрушить все сомнения и стать одним из главных героев отечественной сцены.
-
В Магадане стая бродячих собак напала на ребенка прямо на детской площадке
В Магадане с травмами средней тяжести госпитализирована шестилетняя девочка, на которую напала стая собак на детской площадке.
-
В Москве отменили бесплатный проезд в транспорте для пенсионеров и студентов
Мэр Москвы Сергей Собянин отменил бесплатный проезд в общественном транспорте для людей старше 65 лет, студентов и хронически больных жителей столицы.
-
Тесты на коронавирус теперь делают частные лаборатории. Но к их услугам советуют не прибегать
Лаборатории «Гемотест» и «Хеликс» с 26 марта начнут проводить тесты на коронавирус COVID-19 в нескольких городах России.
-
В Госдуме антикризисную программу Путина оценили на пятерочку
Каких последствий ждать для экономики от мер, озвученных президентом в обращении к россиянам, рассказал глава думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В первую очередь, по мнению парламентария, Владимир Путин намерен не допустить скатывания экономики в глубокую рецессию и продолжать поэтапно снижать уровень бедности в стране.
-
В Севастополе обнаружили следы береговой батареи времен Крымской войны
В Севастополе археологи нашли остатки восьмой береговой батареи времен Крымской войны. Она была возведена для усиления защиты Севастопольской бухты и считается одним из ключевых оборонительных узлов города на протяжении XIX века.
-
События беттинг-сегмента: Не все букмекерские конторы РФ будут закрыты из-за коронавируса, предложения от БК Мелбет и другие новости
По мнению юриста и учредителя компании «Правовая линия» Марии Лепщиковой, не во всех федеральных субъектах закроют наземные пункты приема ставок (ППС). Приостановление деятельности букмекеров будет выборочным, в зависимости от необходимости приостановить распространение коронавируса в тех районах. 24 марта в России опубликовали документ, где изложены нормы, позволяющие не допустить попадание вируса на территорию страны. Согласно документу, должны быть временно закрыты ночные клубы, казино, кинотеатры и другие развлекательные заведения.
-
В России снизили цены на авиабилеты и отменили часть поездов
Авиакомпания «Аэрофлот» снизила цены на самые востребованные маршруты из Москвы в другие города России в весенний период, а «РЖД» отменили часть поездов и изменили периодичность поездок по России – виной тому снижение спроса.