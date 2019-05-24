Она просто «наслаждается жизнью»: жительницу Новой Зеландии поздравили со столетием

Совсем недавно, 22 мая, Мюриэль Барбара из Новой Зеландии отметила свой сотый день рождения! Женщина поделилась простыми секретами долголетия, о чём сообщает газета Otago Daily Times.

Долгожительница Барбара признаётся, что не ощущает себя на свой возраст. Она лишь «наслаждается жизнью» и часто проводит время со своими детьми. Женщина вспомнила, как 83 года назад она стала счастливой супругой Энтони Барбара, но спустя 18 совместной жизни мужчина погиб.

Вдова не зачахла и вела очень даже активный образ жизни. Она постоянно меняла места работы, ходила на танцы, занималась всевозможными видами спорта, даже в хоккей играла!

Сейчас у Барбары четыре ребёнка, 12 внуков, 21 правнук и пять праправнуков. По словам долгожительницы, добраться до ста лет ей помог здоровый сон и сбалансированное питание. Однако Мюриэль не очень нравится быть у всех на виду в такой значимый день, она бы предпочла просто «отсидеться в кустах».

Столетний юбилей женщина отпразднует 25 мая, когда за столом соберутся многочисленнее родственники и близкие Барбары – всего больше ста человек!

Любопытно, что у каждого долгожителя есть свой рецепт продления жизни. Так, 116-летнняя японка Кейн Танака, которая даже попала в Книгу рекордов Гиннеса как самый старый из ныне живущих людей на планете, предпочитает вставать в шесть утра и заниматься математикой.

111-летний британец Боб Уэйтон из Великобритании борется с возрастом с помощью «каши и работы, которая приносит удовольствие». 97-летнего Бенни Фицето из США вообще можно назвать долгожителем-трудоголиком, ведь он в своём возрасте продолжает заниматься активной трудовой деятельностью в супермаркете.

Стоит отметить, все рецепты по борьбе со старением объединяет один факт: повышенная активность пожилых людей и их умение наслаждаться жизнью! Про это, к слову, нередко говорят научные специалисты. Недавно учёные отметили значимость активности, в этом случае социальной, в победе над старением мозга и болезнью Альцгеймера. Образованность человека также играет важную роль в его здоровье, так что не стесняйтесь почаще пополнять свои знания новой информацией!

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