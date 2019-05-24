ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Она просто «наслаждается жизнью»: жительницу Новой Зеландии поздравили со столетием
Егор Стуков   
24 Мая 2019 г.
Изменить размер шрифта

 

Совсем недавно, 22 мая, Мюриэль Барбара из Новой Зеландии отметила свой сотый день рождения! Женщина поделилась простыми секретами долголетия, о чём сообщает газета Otago Daily Times.

Она просто «наслаждается жизнью»: жительницу Новой Зеландии поздравили со столетием

Долгожительница Барбара признаётся, что не ощущает себя на свой возраст. Она лишь «наслаждается жизнью» и часто проводит время со своими детьми. Женщина вспомнила, как 83 года назад она стала счастливой супругой Энтони Барбара, но спустя 18 совместной жизни мужчина погиб.

Вдова не зачахла и вела очень даже активный образ жизни. Она постоянно меняла места работы, ходила на танцы, занималась всевозможными видами спорта, даже в хоккей играла!

Сейчас у Барбары четыре ребёнка, 12 внуков, 21 правнук и пять праправнуков. По словам долгожительницы, добраться до ста лет ей помог здоровый сон и сбалансированное питание. Однако Мюриэль не очень нравится быть у всех на виду в такой значимый день, она бы предпочла просто «отсидеться в кустах».

Столетний юбилей женщина отпразднует 25 мая, когда за столом соберутся многочисленнее родственники и близкие Барбары – всего больше ста человек!

Любопытно, что у каждого долгожителя есть свой рецепт продления жизни. Так, 116-летнняя японка Кейн Танака, которая даже попала в Книгу рекордов Гиннеса как самый старый из ныне живущих людей на планете, предпочитает вставать в шесть утра и заниматься математикой.

111-летний британец Боб Уэйтон из Великобритании борется с возрастом с помощью «каши и работы, которая приносит удовольствие». 97-летнего Бенни Фицето из США вообще можно назвать долгожителем-трудоголиком, ведь он в своём возрасте продолжает заниматься активной трудовой деятельностью в супермаркете.

Стоит отметить, все рецепты по борьбе со старением объединяет один факт: повышенная активность пожилых людей и их умение наслаждаться жизнью! Про это, к слову, нередко говорят научные специалисты. Недавно учёные отметили значимость активности, в этом случае социальной, в победе над старением мозга и болезнью Альцгеймера. Образованность человека также играет важную роль в его здоровье, так что не стесняйтесь почаще пополнять свои знания новой информацией!

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 