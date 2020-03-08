«Она мне никто»: Ирина Понаровская не хочет общаться с бывшей приёмной дочерью

Так уж сложилось, что когда речь заходит о певице Ирине Понаровской, то вспоминают не только её творчество, но и историю с «приёмной» дочерью Анастасией. Артистка никогда не усыновляла девочку официально, но в своё время приняла участие в судьбе ребёнка-подкидыша.

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Напомним, 11-месячного ребёнка родная мать просто бросила в гримёрке певицы. По другой версии – биологическая мама, которой тогда было всего 18 лет, родила девочку от темнокожего мужчины, испугалась позора, и предложила певице купить ребёнка за 50 рублей. Ирина пожалела девочку и взяла её под опеку. Но когда узнала о своей беременности, то под влиянием мужа отказалась от Насти.

После этого Анастасию Кормышеву определили в детский дом, и об этом периоде своей жизни она вспоминать не любит. Сейчас той крошке, которую когда-то приютила известная певица, уже 40 лет. Она вместе с сыном Фёдором живёт в Москве и снимает комнату в коммуналке. Последние годы основным заработком для Анастасии было участие в различных ток-шоу, где она рассказывала о своих отношениях с приёмной матерью. Как отмечают знакомые Кормышевой, живёт она небогато, но ни в чём не нуждается.

Несколько лет назад в эфире одой из телепрограмм произошла встреча Понаровской и Анастасии. Певица тогда очень обрадовалась и предложила забыть старые обиды, также она предложила Кормышевой переехать в её московскую квартиру, чтобы жить вместе. Настя с радостью согласилась. Ей даже удалось подружиться с сыном певицы Энтони, но к сожалению, дальше всё пошло не так гладко.

Однажды, собираясь в магазин Кормышева надела серьги Ирины. Когда певица узнала об этом, то отреагировала очень эмоционально и обвинила Анастасию в воровстве. И… попросила уйти из её жизни навсегда.

Теперь в беседах с журналистами Понаровская только отрицательно высказывается о своей падчерице, а всё её интервью считает обычным зарабатыванием денег на добром имени «бывшей матери». По словам директора певицы, большая часть рассказов Кормышевой является вымыслом, и к тому же Анастасия никогда не упоминает о собственных проступках, которых тоже было много.

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